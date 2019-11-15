Baştuğ Metalurji, yeni yatırımlarla yıllık üretimini 4 milyon tona çıkaracak
Baştuğ Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Baştuğ, “Türkiye’nin en büyük demir-çelik üreticilerinden biri olarak sadece ülkemizin değil, dünyanın demir-çelik ihtiyacını karşılayan bir marka olma vizyonuyla üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz” dedi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.