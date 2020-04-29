Berdan Cıvata, pandemiye rağmen üretime ve yatırıma ara vermeden devam ediyor

29 Nisan 2020

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde beş parseldeki 40 bin metrekare alan üzerinde yer alan Civata Somun Saplama Üretim Tesisleri, Isıl İşlem Tesisleri, Yüzey Kaplama Tesisleri ile Akredite Belgeli Mekanik Test Laboratuvarı’nda 40’ı çeşitli branşlarda mühendis olmak üzere toplam 325 kişiyi istihdam eden Berdan Cıvata, sokağa çıkma yasağı uygulamalarında aldıkları özel izinlerle üretimini sürdürüyor. Limak Kuveyt’te inşa etttiği 4.5 milyar dolarlık uluslararası havaalanı inşaatı ile Bakü’deki rafineri inşaatında kullanılacak cıvataların ve Norveç’e ihraç ettikleri cıvata-somun gibi ürünlerin sevkiyatının az gecikmeli de olsa devam ettiğini aktaran Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, “Yatırımlarımızın böylesi büyük bir hızla devam ettiği bir dönemde pandemiye rağmen üretimde herhangi bir önemli aksama yaşamadık. 11-12 Nisan’da uygulanan ilk iki günlük sokağa çıkma yasağında bile iki saat içinde gerekli tüm izinleri alarak çalışmalarımızı tüm gücümüzle devam ettirdik” dedi.

“Patentlerimizle mega projelerde aranan bir üretici konumuna geldik”

Türkiye’nin sektörde ilk akredite belgeli laboratuvarına sahip olduklarını ve 500 tonluk kapasitesiyle Avrupa’nın en güçlü çekme testi cihazının Berdan patenti taşıdığının altını çizen Hasan Şemsi, bugüne kadar dünyanın hiçbir bölgesinde yapılamayan yüksek tonajlı çekme testlerinin artık Türkiye’de yapılabilir hale geldiğini belirtti. Ayrıca sıcak daldırma galvanizli cıvatalar ve somunlarda hidrojen kırılganlığı riskini sıfırlayarak patentini aldıklarına dikkat çeken Şemsi, 10 metreye kadar boylarda tam dişli, yarım dişli saplamaların sıcak daldırma galvanizlerini yapabildiklerini dile getirdi. Şemsi, TANAP Doğalgaz Boru Hattı'nın bütün cıvata ve somunlarına 2 bin 400 saat tuz püskürtme korozyon testine dayanıklı tefl on kaplama yapabildiklerini ifade ederek, “Anamur-Kıbrıs İçme Suyu Boru Hattı’nda denizin 250 metre altında kullanılan cıvatalara 6 bin 500 saat tuz püskürtme korozyon testine dayanımlı kaplama yapabiliyoruz. 6 köşe ve 12 köşe anahtar ağızlı, şapkalı M 74 çapa kadar 12 kalite somun dövebiliyor ve onları hidrojen kırılganlığı riski sıfır olarak Patentli Sıcak Daldırma Galvaniz kaplayabiliyoruz. Entegre bir tesise sahip olmamız nedeniyle yaptığımız bu işlemler ve aldığımız patentler Berdan Cıvata’yı mega projelerde aranan bir üretici konumuna getirdi” açıklamasını yaptı.

Rüzgar enerji santrallerinde her biri 300 tonu aşkın gövdeyi zemine bağlayan 3 metre boyda 10.9 kalite ankeraj cıvatalarını da ürettiklerine dikkat çeken Hasan Şemsi, ayrıca 4-5 parçadan meydana gelen takriben 100 metre boydaki kuleyi birleştiren 15 ila 20 kilogram ağırlıkta 10.9 kalite kule birleştirme cıvatalarını ve uzunlukları 74 metreyi bulan kanatları rotora bağlayan 10.9 kalite kanat saplama ve somunlar gibi kritik öneme sahip bağlantı elemanlarının Türkiye’de onaylanmış tek üreticisi olduklarını aktardı.

“Türkiye’nin en güçlü ovalama tezgâhını faaliyete aldık”

Son yıllarda aşırı yoğunlaşan müşteri taleplerine cevap vermek adına başlattıkları kapasite artırımı yatırımlarının da sürdüğünü ifade eden Hasan Şemsi, “MTOSB’de 7.5 dönümlük arsada yer alan ve 5 dönüm kapalı alanı bulunan iki katlı bir fabrika binasının alımını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Şemsi, 25 dönümlük bir arsada yeniden inşaat, elektrik, su, kanalizasyon ve ruhsat gibi işlemlerden en az bir yıllık bir zaman tasarrufu sağladıklarını ifade etti. Firmalarına kamaralı yeni bir sertleştirme tesisi de kazandırdıklarını ve bu alandaki kapasitelerini yüzde 35 artırdıklarını belirten Şemsi, nisan ayında 2023 metre ile dünyanın en uzunu olan Çanakkale Köprüsü’nün ayaklarını taşıyan 10 metre boydaki ankeraj cıvatalarından sonra şimdi de 8 metre boyda ancak M125 çapında devasa gergi çubuklarının dişlerini açabilmek üzere 120 ton baskı gücündeki Türkiye’nin en güçlü ovalama tezgâhını nisanda faaliyete aldıklarını vurguladı.

Tesislerde alınan önlemlerle temas minimuma düşürüldü

Pandemi sürecinde üretimin sorunsuz olarak devam edebilmesi için tesislerinde personel sağlığını artıracak tüm önlemleri aldıklarını belirten Hasan Şemsi, ilk aşamada beyaz ve mavi yakadan 60 yaş üzerinde olan çalışanlar ve bazı kadın personelleri ile evden çalışma sistemine geçtiklerini belirtti. Adana, Tarsus, Mersin’den Berdan Cıvata Tesisleri'ne çalışanlarını getiren servislerde fiziki mesafeyi düşünerek otobüs sayısını çoğalttıklarını anlatan Şemsi, “Sabah-akşam giriş ve çıkışlarda 300’e yakın personelimizin ve yatırımlarda çalışan 20 kadar misafir çalışanımızın ateşini günlük olarak test ediyoruz. Servislere maske dağıttık. Servislere maskesiz kimse binemiyor. Misafir kabul etmiyoruz. 2-3 dakika kabul etmek zorunda kaldıklarımızı 2-3 metreden fazla yaklaştırmıyoruz. Yemek saatlerinde oluşacak kalabalığı önlemek üzere üç farklı saatte yemek uygulaması başlattık. Servisleri, ofisleri, tesisleri dezenfekte ediyoruz. Giriş ve çıkışta tüm personelin ateşini ölçüyoruz” diye konuştu.

Sıcak daldırma galvaniz tesislerinin kapasitesini yüzde 200 artıracak

Devam eden projelerini de anlatan Hasan Şemsi, sıcak daldırma galvaniz tesislerinin kapasitesini yüzde 200 artıracak çalışmaları haziran ayında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Şemsi,yaz dönemlerinde artan elektrik ihtiyacının da yüzde 40’ını yenilenebilir enerji sistemlerinden karşılamak için harekete geçtiklerini belirterek, “Yine Haziran ayında tamamlayacağımız boş durumda bekleyen çatılarımıza kurduğumuz bin 500 kW gücündeki güneş enerji santrali projemiz ile bir yandan enerji maliyetlerimizi düşürürken, diğer yandan çevre temizliğine katkı sağlayacağız” dedi.