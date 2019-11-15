“Çelik sektöründe Ar-Ge ve yeni pazarlar ile tüm zorluklar aşılıyor”
Türkiye çelik sektörü, tüm engelleme faaliyetlerine rağmen ürünlerinin yüksek kalitesi, makul fiyatları ve güvenilirliği ile dış pazardaki rekabet gücünü korurken, yeni ihracat pazarları keşfederek ihracatını artırıyor.
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