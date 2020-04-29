COVIDONOMİ: Korona günlerinde ekonomi yazmak

29 Nisan 2020

Dr. Ahmet YARIZ - ADMİB Yönetim Kurulu Danışmanı

Geçtiğimiz yıl sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 salgını bütün dünyada korku ve endişe kelimelerinin yeteriz kaldığı bir etki üretti. Global düzeyde üretilen etki COVID-19 salgını ile mücadelenin bütün dünyada ittifak halinde aynı ciddiyetle ve özenle ele alınmasına neden oldu.

Toplum ilişkileri ve ekonomi üzerinde ağır tahribatlara neden olan bu süreci; kişiler, işletmeler ve ülkeler için zaman, içerik ve eylemler bakımından; Kısa Vade, Orta Vade ve Uzun Vade olmak üzere üç başlıkta kısaca ele almakta yarar vardır.

1) Kısa Vade: Bu aşama için süre 0-3 ay aralığında tanımlanmakta, kamu otoritesi tarafından ilk vakanın açıklandığı tarih ile salgının kontrol altına alındığı, gerileme sürecine girdiği ve tekrarlanma riskinin bulunmadığı anonsu ile sona erdiği dönemi ifade etmektedir. Bu süre içerisinde tüm olumsuzluklar gerçekleşecek, insani ve ekonomik tüm aktiviteler asgari seviyeye inecek, temel amaç can güvenliğini ve sağlığı korumak olacaktır. Bu dönemin insani, ekonomik, sosyal, maddi, manevi vb. hasar almadan geçilmesi zor görünmekle birlikte asıl olan kalıcı hasar alınmamasıdır. Bugünkü konjonktüre göre kısa vadenin Haziran başlangıcı gibi sonuçlanabileceği öngörülmektedir.

2) Orta Vade: Bu aşama için süre kısa vadenin bitiminden itibaren 3-9 ay aralığında tanımlanmakta, ekonomik aktivitenin dip seviyesinden toparlanmaya başladığı ve istikrarlı artış trendine girdiğinin teyit edildiği süreci ifade etmektedir. Dönemin başlangıcında ayrıntılı bir hasar tespit çalışması yapılacak ardından tedavi, rehabilitasyon ve restorasyon faaliyetlerine yoğunlaşılacaktır. Dönemde ekonomik hayatın büyük bir bölümündeki göstergeler istikrarlı bir artış trendinde olmasına rağmen salgının başlangıcındaki seviyelere henüz yaklaşılmamıştır. Sürecin 2021 ilk çeyreğine kadar sürebileceği öngörülmektedir.

3) Uzun Vade: Ekonomik ve sosyal aktivitenin kalıcı artış trendini koruduğu ve COVID-19 öncesi seviyelere hızlı bir şekilde yaklaştığı dönemi ifade etmektedir. Bu dönemin ne kadar süreceği global politik ve finansal konjonktür ile ülkelerin kendi dinamiklerine göre farklılık gösterebilecektir. Ülkemiz için bu sürenin ılımlı bir yaklaşımla 12 ay civarında olabileceği ve 2021 sonunu aşabileceği öngörülmektedir.

COVID-19 salgını süresince devletler, öncelikle temel insanı ihtiyaçları ve kamu hizmetlerinin devamı için tedbirler almış, ardından ekonomik hayatın devamı, tedarik-üretim-dağıtım zincirinde önemli aksamalar yaşanmaması için çok sayıda önlemleri içeren paketler açıklamıştır. Açıklanan önlemler ağırlıklı olarak bireylerin ve işletmelerin nakde (krediye) erişimini kolaylaştıran nakit yardımlar, vergi ertelemeleri ve bankacılık sektörüne yönelik düzenlemeleri içermektedir. Bu önlemler; ekonomide parasal genişleme, krediye erişimi kolaylaştırma ve finansman maliyetlerini düşürmeyi hedeflemekte ve gelecek dönemde kamuya oluşturabileceği mali yükleri göz ardı etmektedir.

Dünya ekonomisine yön veren ülkeler ve merkez bankaları dahil olmak üzere çok sayıda ülke bankaları bu kapsamda önemli adımlar atmaya başlamıştır. Dünya ekonomisi için belirleyici ve öncü bir güç olan FED parasal genişleme için hızlı ve etkili bir adım atarak adeta para seli oluşturmuş ve bilançosunu kısa zamanda 4 trilyon dolardan 10 trilyon dolara büyüteceğini ilan etmiştir. Parasal genişleme ve diğer adımlar ülkelerin öncelikle borçlanma oranları ve bütçe dengeleri üzerinde kısa dönemde negatif yönde etkiler üretecektir.

Bu gelişmelerin ülkemiz ekonomisine etkilerini başlangıç olarak; 1) Kamu Borç Yüküne Etkileri ve 2) Bütçe Açığına Etkileri olmak üzere iki başlıkta incelemekte yarar vardır.

1) Kamu Borç Yüküne Etkileri

Tablo 1’de yer alan verilere göre 2019 sonu itibariyle kamunun 1.442 milyar TL brüt borç stokunun yüzde 58’i iç borç ve yüzde 42’ si ise dış borç stokundan oluşmaktadır.

2019 verilerine göre kamu brüt borç stoku/GSYH oranı yüzde 34 seviyesindedir. Bu oran bir çok gelişmiş ülke ve ülkemiz ile aynı kategoride yer alan ülkelerden oldukça iyi durumdadır.

2)Bütçe Dengesine Etkileri

Tablo 2’de merkezi yönetim bütçe verileri karşılaştırmalı yer almaktadır. 2019 yılı bütçesinde 876 Milyar TL gelire karşılık gider 961 Milyar TL ve bütçe dengesi 81 Milyar TL açık olarak bütçelenmiş ancak gerçekleşen açık tutarı ise 123,7 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2020 Yılında ise bütçe geliri 957 Milyar TL, bütçe gideri 1.1 Trilyon TL ve bütçe açığı ise 139 Milyar TL olarak hedeflenmiştir. 2020 Mart verilerine göre Ocak-Mart döneminde bütçe geliri 256 Milyar TL, bütçe gideri 285 Milyar TL ve bütçe açığı ise 29,5 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İlk üç aydaki bütçe açığındaki hızlı artışın temel nedeni Mart ayı bütçe performansındaki önemli zayıflamadır.

Grafik 2’ye göre ülkemizde ekonomik durgunluk dönemlerinde artan ancak daha sonraki dönemlerde azalan bir bütçe açığı görülmektedir. 2001 yılında % -14,5’e kadar yükselen Bütçe Dengesi/ GSYH oranı yıllar itibariyle % -0,6 ile % -5,8 arasında dalgalanmış, 2019 yılı % - 2,9 ile tamamlanmış ve 2020 yılı bütçesinde de aynı oran hedeflenmiştir. Ekonominin durgunluk dönemlerini takip eden yıllarda artan Bütçe Açığı/GSYH oranı ekonomik canlanmaya bağlı olarak vergi gelirlerinin artması ve giderlerin normale dönmesiyle birlikte azalışa geçmektedir.

COVID-19 salgınının bireyler, işletmeler, kurumlar ve ekonomi üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerini asgari seviyede tutabilmek amacıyla kredi kolaylığı, vergi öteleme, nakdi destek vb. çok sayıda önlem ve düzenlemeleri içeren ekonomik paketler açıklandı ve açıklanmaya devam etmektedir. Güncel tutarı 200 milyar TL’ye yaklaşan paketler, zincirleme etkileri dikkate alındığında daha yüksek tutarda kümülatif bir etki oluşturabilecektir. Daha sonrasında ilave edilebilecekler ile birlikte toplamı 500 milyar TL’ye ulaşabilecek paketlerin ekonomiye ve kısa dönemde kamu borç stokuna ve bütçeye etkilerini biraz daha somutlaştırarak analiz edelim. Yazıda telaffuz edilen 500 milyar TL tarafımızdan varsayımsal olarak belirlenmiş olup 2020 GSYH’sinin yüzde 10’u civarında bir orana tekabül etmektedir. Öncelikle 500 milyar TL tutarındaki COVID-19 ekonomik paketinin finansmanı için;

1) Özel Tertip Tahvil İhracı: Hazinenin özel tertip tahvil ihraç ederek TCMB aracılığı ile bankacılık sistemine kaynak aktarması. Bu yöntemde TCMB özel tertip tahvilleri satın almak için bilançosunu büyütecek, oluşan kaynağı bankacılık sistemine aktaracak ve ekonominin ihtiyacı olan likidite sağlanmış olacaktır.

2) Merkez Bankasının Para Basması: 2001 Yılında terk edilen bu yöntemin seçilmesi halinde TCMB yalın ifadeyle karşılıksız para basacak ve Hazinenin nakit ihtiyacını doğrudan sağlamış olacaktır. 3) Karma Yöntem: Birinci ve ikinci seçenekte açıklanan yöntemlerin birlikte kullanılmasıdır.

Yazımızın bu bölümünde ilk yöntem olan özel tertip tahvil ihracı yönteminin kamu borç stoku ve bütçe açığına etkileri ele alınmaktadır. Açıklanacaklar ile birlikte 500 milyar TL’ye ulaşan ekonomik destek paketinin tamamının 2020 yılında kullanılması halinde kamu borç stoku 500 milyar TL artış ile 2 trilyon TL’ye ulaşacaktır. 500 milyar TL finansmanın hangi oranda yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanabileceği önemli olmakla birlikte bugünkü kurlar ile 80 milyar USD civarında bir büyüklüğe ulaşan kaynağın kısa vadeli konjonktürde ağırlıklı olarak yurt içinden temin edilmesi imkan dahilinde görülmektedir. Güncelde yüzde 12 civarındaki Hazine’nin borçlanma maliyetlerinin gelecek dönemlerde aynı seviyede kalabileceği öngörülmektedir. Bu durumda; finansman tutarının 500 milyar TL ve finansman maliyetinin ise yüzde 12 olduğu COVID-19 paketinin kamu finansmanına ve bütçe dengesine maliyetleri aşağıdaki şekilde oluşacaktır:

•Kamu Brüt Borç Stoku 1.5 trilyon TL’den 2 trilyon TL’ye ve Kamu Brüt Borç Stoku/GSYH yüzde 34 oranından 2020 sonunda yüzde 42 civarında bir orana yükselecektir. Hızlı artan bu oran dahi gelişmiş ülkeler ve aynı ekonomik gruptaki ülkelerin COVID-19 öncesindeki oranlarına göre çok daha düşük bir düzeydedir. Kaldı ki COVID-19 ile tüm ülkelerin parasal genişleme, borçluluk oranlarında ve bütçe açıklarında de artışlar yaşanacaktır.

•Artan borç stokunun getireceği ilave finansman yükü ise yüzde 12 finansman maliyetinden yllık 60 milyar TL civarında olacaktır. Yıllık hesaplanan bu tutarın 2020 bütçesine ilave yükü ise yılın kalan dönemi ve destek paketinin kademeli devreye alınacağı dikkate alındığında daha düşük düzeyde kalabilecektir. Yalın bir yaklaşımla ele alınan COVID- 19 ekonomi paketlerinin yukarıda verilen sınırlar içinde kamu ekonomisine yükleri ülkemiz için tedirgin edici bir düzeyde olmayacaktır. Öte yandan 1980 asker darbesinden bu yana geçen kırk yılda ülkemiz neredeyse her yıla bir kriz sığacak kadar ekonomik ve politik çok sayıda krize maruz kalmıştır. Yaşanan bu krizler; bireyler, küçük esnaf, kobiler, büyük işletmeler, finans kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kamu yönetimi nezdinde önemli bir tecrübe edinilmesini sağlamıştır. Yaşanan her krizden farklı tecrübeler kazanılırken, bireylerin, işletmelerin, kurumların ve kamu yönetiminin dayanıklılığı artmıştır. Krizlerden elde edilen kazanımların yanında toplumsal genlerimizde var olan değişikliklere çabuk uyum sağlama, azalan gelirimize göre hayat seviyesini ayarlama, sahip olduklarımızı paylaşma ve toplumsal yardımlaşma özelliklerimiz bu sürecin daha çabuk ve daha az hasarla atlatılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönümüzle ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomisi daha gelişmiş ülkelere göre daha avantajlı, güçlü ve şanslı olduğumuz ifade edilebilir. İkinci Dünya Savaşının sona erdiği tarihten itibaren geçen yaklaşık yetmiş yılda bahsedilen ülkelerin hiç birinde ülkemizdekilere benzer krizler yaşanmadığı gibi bu toplumların bulundukları ekonomik seviyenin altına düşme ve yüzleşilebilecek göreli yoksulluğa karşı nasıl bir tepki verebilecekleri bir başka ifadeyle dayanaklılıkları da öngörülememektedir.

Bahsedilen bu unsurlar dikkate alındığında, bu ülkelere göre krizi daha az hasarla atlatabilecek, krizden daha çabuk çıkabilecek ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edebileceğiz.

Ancak COVID-19 sonrası için kısa dönemde, 2020 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla ekonomi tarafında ödemeler dengesi ve dış kaynak temini açısından geçici bir zorluk dönemi yaşanabilecektir. Hızlı bir şekilde gerileyen enerji fiyatları, ödemeler dengesi için önemi bir katkı sağlayacak olsa da daralan dünya ticaret hacminin ihracat pazarlarında oluşturabileceği talep gerilemesi, petrol ihracatçısı ülkelerin gelirlerindeki düşüşlere bağlı olarak harcamaları kısması ve net döviz girdisi açısından önemli bir sektör olan turizmin 2020 yılında sağlayabileceği katkıların öngörülememesi yılın kalan dönemi için ödemeler dengesinin daha dikkatle izlenmesini gerektirmektedir. COVID-19 sonrası sürecin 2021 başından itibaren normalleşmeye başlaması ile gerek turizm sektöründe yaşanabilecek olumlu gelişmeler ve gerekse ülkemize uluslararası finansal piyasalardan fon akımlarının artması ile ödemeler dengesinde daha olumlu bir süreç oluşabilecektir.

İçinden geçtiğimiz COVID-19 konjonktürü ülkemizi kısa vadede yoracak olsa da yukarıda bahsedilen hususlar ile birlikte ülkemizin genç nüfusu, iç talep potansiyeli ve diğer dinamikleri birlikte düşünüldüğünde uzun vade de ülkemiz için daha önemli fırsatlar içerdiğini düşünmekteyiz.