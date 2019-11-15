İhracatı koruyacak, ithalatı azaltacak önlemlerin alınması bekleniyor
Türkiye çelik sektörü, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından 2018’de başlatılan; 2019’da da hız kazanarak devam eden korumacılık ve kota önlemleri sebebiyle zor günler yaşıyor.
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