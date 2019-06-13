İthalat yerli üreticiye zarar vermiyor
Bakanlık tarafından bazı demir ve çelik ürünlerinin ithalatının yerli üreticiler üzerinde zarara yol açıp açmadığının tespiti amacıyla başlatılan soruşturma tamamlandı, önleme gerek olmadığına karar verildi.
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