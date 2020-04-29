Küresel demir çelik üreticileri pandemi etkisiyle üretimi azaltıyor

29 Nisan 2020

Financial Times’a göre, Avrupa'nın demir çelik üreticileri tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle çökmek üzere. Virüs öncesi de zor günler geçiren sektör, üretim hatlarının yavaşlaması hatta durması nedeniyle yardım bekliyor. Üreticilerin, enfeksiyonlara karşı güvenli çalışma şartlarının olmaması sebebiyle üretime ara vermiş gözüküyor olmasına rağmen asıl sebep talepteki düşüş. Avrupa Birliği’nin üretimdeki karbon salımına getirdiği kısıtlamalar ve cezalardan Avrupa Birliği dışından alınan ürünlerin muaf tutulması sebebiyle sektör, ithalat karşısında güç kaybetmişti. AB’nin diğer üreticilerin muafiyeti konusunda geri adım atmasına karşın üreticiler çok geç kalındığı görüşünde. Bölgedeki çelik üretiminin yüzde 20’sini tüketen otomotiv sektörü başta olmak üzere sektörlerdeki gerileme doğrultusunda ertelenen ya da iptal edilen siparişler sonrasında demir çelik sektörü durma noktasına geldi.

Birleşik Krallık’taki otomotiv üreticilerinin yüzde 80’inin üretime ara vermesi başta İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda ve Polonyalı üreticileri etkilese de İngiltere’deki çelik üreticilerinin durumu daha kötü. Başta yapı ve inşaat sektörüne üretim yapan İngiliz üreticiler, şantiyelerin kapanması sonrasında zincirin en zayıf halkası haline geldi. Sadece Çinli Jingye Grubu’na satış yapan British Steel, Daily Mail’e yaptığı açıklamasında fırınlarından birini ya da daha fazlasını kapatmasının maliyetinin çok büyük ve riskli olduğunu belirtti. Buna rağmen satışların yüzde 50 düşmesi sonrasında bu durumun kaçınılmaz olduğunu söyledi. UK Steel, hükümetten yardım talebinde bulundu. Sektör temsilcileri, başta yardım kurallarının askıya alınması, sektöre kredi sağlanması, vergi ödemelerinin ertelenmesi, müşterilerin geç ödemelerine ve enerji maliyetlerine karşı destek gibi sektörün ayakta kalması için bir dizi önlem istedi. Mevcut desteklerin dışında bırakılan sektör, havayolu endüstrisi gibi stratejik bir sektör olarak değerlendirilmek istiyor.

ABD çelik sanayinde kapasite kullanımı yüzde 56’ya geriledi

ABD çelik endüstrisi kapasite kullanımı, koronavirüs pandemisinin taleplerde yaşattığı gerileme nedeniyle 2009 yılından beri en düşük seviyelere geriledi. Talepteki gerileme yerel çelik üreticilerini üretimi azaltmaya zorladı ve kapasite kullanımı 2009’dan bu yana en düşük seviye olan yüzde 56.1’e geriledi. Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) haftalık raporuna göre, yerli ham çelik üretimi 6-11 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 18, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 33.6 düşüşle 1 milyon 256 bin net tona geriledi. Trump yönetiminin 2018 yılında çelik ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi sonrasında yüzde 80’in üzerine çıkan kapasite kullanımı, 2019 yılında da benzer bir performans göstermişti.

Hindistan, endüstriyel faaliyetlerin kısmen başlamasına izin verdi

Hindistan, ekonomik ve imalat faaliyetlerini 20 Nisan’dan itibaren kısmen yeniden başlattı. Hindistan hükümeti ülkeyi, en yüksek korona vakası olan 170 bölgeyi ‘kırmızı bölge’, daha az vakası olan 207 bölgeyi ‘sarı bölge’ ve son 28 gün içinde yeni vaka bildirmeyen 359 bölgeyi ‘yeşil bölge’ olarak bölgelere ayırarak, yeşil bölgelerde 20 Nisan’dan itibaren imalat faaliyetlerine izin verdi. Şehirlerde veya kentsel bölgelerde ve çevresinde bulunan imalat birimleri kısıtlamalara tabi olacak, sadece kırsal alanlarda ve kent sınırlarının dışındaki imalat birimlerinin, katı sosyal mesafe ve işçi güvenliği önlemleriyle faaliyetlerine yeniden başlamasına izin veriliyor.

Sektör kaynakları, Hint üreticilerin yerel talebin canlanmasıyla çelik üretiminin artıracağına inandığını belirtiyor. Üretim sürecinin başlamasına rağmen ağır imalat sanayinde faaliyetlerin normalleşmesinin sınırlı kalacağı, çelik piyasasının canlanmasının ise zaman alacağı belirtiliyor. İhracat piyasaları halen çoğu entegre Hint çelik üreticisi için asıl odak noktası olurken, Haziran sevkiyatları olarak sıcak sac siparişlerinin dolmaya başladığı, kütük için ise çoğu üreticinin mayıs ayı sevkiyatlı satışlarını kapattığı görülüyor.

Çin piyasaları normalleşme sürecinde

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre Çin’in ham çelik üretimi mart ayında yüzde 1.7 düşerken ilk çeyrekte yüzde 1.2 arttı. Çin, bu yılın Ocak- Mart döneminde yıllık yüzde 2.4 artışla 199.7 milyon mt pik demir ve yıllık yüzde 1.2 artışla 234.4 milyon mt ham çelik üretti. Mart ayında Çin’in ham çelik üretimi yıllık yüzde 1.7 düşüşle 78.9 milyon mt olurken bu düşüş, Çin yerel piyasasındaki talebin zayıf olmasından kaynaklandı. Birçok inşaat projesi ve son kullanıcı sektörlerin faaliyetleri, mart ayı sonu ile nisan ayı başında yeniden başladı. Çin’in ham çelik üretimi, koronavirüsün yayılmasına rağmen ilk iki ayda hafif iyileşme görülmesi nedeniyle ilk çeyrekte artarken, nihai mamul üretimi ise Ocak-Mart döneminde yıllık yüzde 1.6 düşüşle 267.4 milyon mt oldu.