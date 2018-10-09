Küresel ham çelik üretimi yedi aylık dönemde yüzde 5 arttı
Ocak-Temmuz döneminde globalde en büyük 10 çelik üreticisi konumundaki ülkelerin tümünde üretim artışı gözlenirken, ilk 20 ülke arasında üretimde en fazla artış yüzde 29.5 ile Vietnam’da, ardından da yüzde 23.6 ile İran’da görüldü.
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