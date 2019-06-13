“Sektörü, rekabete teşvik eden programlarla destekleyeceğiz"
Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin, “İsteğimiz her geçen yıl verdiğimiz kredi desteklerini arttırmak. Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmaların yeni pazarlarda daha risksiz bir ortamda ihracat rekabeti yapabilmelerini teşvik eden programlarımızda destekleyeceğiz.” dedi.
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