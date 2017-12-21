Tosyalı’dan Afrika’ya yatırım atağı

21 Aralık 2017

Demir-çelik sektörünün lider oyuncularından Tosyalı Holding, Türkiye ve Cezayir’deki yatırımlarıyla 2 yıl içinde dünyada ilk 25 üreticiden biri olmayı hedefl iyor. Petrokimyadan beri Cezayir’e yapılmış en büyük yatırım olan Tosyalı Algerie, aynı zamanda Türkiye’den yurtdışına yapılmış en büyük yatırımlar listesinde de başı çekiyor. 2018 yılında tamamlanacak 3. Etap ve hemen sonrasında yapılacak 4. Faz ile birlikte toplam yatırım tutarının 6 milyar doları geçmesi planlanırken, 2019 yılında sadece Cezayir cirosunun 2.5 milyar doları aşacağı belirtiliyor. Firma, Tosçelik ERW Boru Profil Üretim Tesisinde devreye alacağı güneş enerji santrali ile de dünyanın en küçük karbon ayak izine sahip çelik boru ve profillerini üretmeye hazırlanıyor.

3 ayrı kıtada, 20’yi aşkın tesisle faaliyetlerini sürdüren Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, hammaddeden nihai boru üretimine kadar tek çatı altında yapılanmış tek şirket olduklarını kaydetti. Bunun kendilerine büyük bir rekabet avantajı sağlarken, aynı zamanda bölgenin en büyük istihdam kaynaklarından biri olmayı sürdürmelerine de katkı sağladığını dile getiren Tosyalı, Holdingin amiral gemisi olan Tosçelik’in, yassı çelikten boru üretimine, inşaat demirinden filmanşine, soğuk sacdan kalaylı tenekeye, haddelenmiş profilden çelik granüle, çelik sektörünün tüm ihtiyaçlarını üreten tek şirket olma özelliğine sahip olduğunu vurguladı. Tosyalı, “Örneğin, sadece boru segmentinde dakikada 5 bin metrenin üzerinde boru üretiyor olmamız bile bu başarının tesadüf olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye'nin ve dünyanın lider yassı çelik ve çelik boru üreticisi olarak, 2017'yi de hedeflerimizin üzerinde kapatıyoruz. Grup olarak hedefimiz çelik sektörünün bölgede ve dünyada lider global oyuncusu olmak” diye konuştu.

2020 yılında hedef 10 milyon tonu aşmak

Fuat Tosyalı, ayrıca "2016 yılı bizim için yatırım ve büyüme odaklı bir sene olmuştu" diyerek, "2017 yılı ise bu yatırımlarımızın tamamlandığı ve üretime başladığımız bir yıl olarak üretim hacmi, ihracat ve istihdamın büyük bir ivmeyle arttığı bir yıl oldu. Bunları yaparken tabi mottomuz belli 'durmak yok yatırımlara devam' yıllık 3.5 milyon tonun üzerindeki üretim kapasitemiz yeni yatırımlarımızın devreye girmesiyle birlikte 6 milyon tonu aşacak. 2020 yılında ise hedef 10 milyon tonu aşmak" ifadelerini kullandı.

Sadece Cezayir cirosu 2.5 milyar doları aşacak

Bir yandan Cezayir’in en büyük demir- çelik üreticisi konumunda olduklarını ve iç pazarın ihtiyacını karşıladıklarını; diğer yandan ise Sırbistan’daki üretimle Avrupa pazarının ihtiyacına cevap vermeye hazırlandıklarını dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Cezayir’deki yatırımımız Tosyalı Algerie, petrokimyadan bu tarafa ülkeye yapılmış en büyük sanayi yatırımı; aynı zamanda Türkiye’den yurtdıyurtdışına yapılmış en büyük yatırımlar listesinde de başı çekiyor. 3. Etabı 2018’de tamamlıyor olacağız; böylece toplam yatırımımız 2 milyar 250 milyon doları aşmış olacak” dedi. Hemen akabinde 4’ncü faz için de yatırımlara başlayacaklarının altını çizen Tosyalı, 4’ncü fazın 2 ayrı modülden oluşacağını ve her bir modül için 2 milyar dolar yatırım yapacaklarını anlattı. Tosyalı, yatırımların toplamının 6 milyar doları geçeceğini söyledi. Dördüncü etap tamamlandığında Cezayir’de toplam 6 bin çalışan sayısına ulaşacaklarının bilgisini veren Fuat Tosyalı, 2019 yılında da sadece Cezayir cirosunun 2.5 milyar doları aşmasını beklediklerini dile getirdi. Tosyalı, bu rakamlarla birlikte hedeflerinin dünya demir çelik sektöründe ilk 25’e girmek olduğunu söyledi.

Yeni yatırım planı: İskenderun’da vakumlu çelik

2018 planları kapsamında, İskenderun’da 2,5 milyon tonluk yeni bir çelik tesisi kuracaklarını ve bunun da temelini atmak üzere olduklarını aktaran Fuat Tosyalı, “Liman da bitmek üzere. Bu tesiste vakumlu çelik üreteceğiz” dedi. Ürünlerini Amerika’dan Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya 80’den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten Tosyalı, bu süreçte ihracat gücünü koruduklarını, bulundukları pazarlarda güçlenmeye devam ettiklerini iletti.

650 milyon dolarlık yatırım üretim aşamasına geldi

Ar-Ge çalışmaları hakkında da bilgi veren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı şunları söyledi: “Hem ülkemizde hem de faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde sektörümüzün katma değerli üretimin öncü şirketi olmayı sürdürüyoruz; Ar-Ge çalışmalarımızın da katkısıyla ülkemizde henüz üretilmeyenleri üretip, ithalatı ikame etme hedefiyle yola devam ediyoruz. Bunun en somut örneği olarak 2015 yılının Ocak ayının başında, çelik ürünlerde Japonya’nın öncü şirketlerinden Toyo Kohan ile ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyan Tosyalı- Toyo Çelik AŞ’nin temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 650 milyon dolara mal olan bu yatırım tamamlandı ve üretim aşamasına geldi. Türkiye’nin ileri teknolojiye sahip ve yüksek katma değerli yassı çeliğinin üretildiği bu tesislerin ürünleri, otomotivden elektrikli ev aletlerine, bilişim ürünlerinden meşrubat kutularına kadar geniş bir yelpazede kullanılacağı gibi, Avrupa’dan Kafk aslar’a, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyanın ihtiyacını karşılayacak” dedi.

Ar-Ge’yi tek çatı altında toplayacaklar

Türkiye ekonomisine değer katan yatırımların yanı sıra inovasyon ve Ar-Ge’deki öncülüklerini de sürdürdüklerini kaydeden Tosyalı, Ar-Ge çalışmalarını tek bir çatı altında toplama kararı aldıklarını anlattı. Osmaniye’de yaklaşık 700 metrekarelik bir alanda bölgenin en büyük Ar-Ge merkezlerinden birinin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Fuat Tosyalı, bu merkezin holdingin global büyümesinde önemli bir güç olacağını aktardı. Tosyalı, merkezin, farklı disiplinlerden mühendislik kadrosu ile proses ve yeni ürün geliştirme, maliyet azaltma, verimlilik, enerji yönetimi ve atık yönetimi konularında işletmelere hizmet edeceğini söyledi. Osmaniye’de, ERW idari binası içerisinde özel olarak ayrılmış ve dizayn edilmiş bir alanda konumlanan Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ Ar-Ge Merkezi’nin sadece Osmaniye değil, grubun 20’yi aşkın üretim tesislerindeki araştırma geliştirme çalışmalarının da merkezi olacağını bildiren Tosyalı, inovatif projelerin bu merkez aracılığıyla grup içinde tek bir modül üzerinden takip edilmesi ve kolay raporlama sistemi ile üst yönetime sunulmasını hedefl ediklerini vurguladı.

Afrika’ya inşaat demiri ve filmaşin satacağız

Stratejik önem verdikleri bölge ve ülkelerden de bahseden Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Afrika’nın geleceğine çok güvendiklerini söyledi. Cezayir’in kalkınmakta olan ülkelerin başında yer aldığını belirten Tosyalı, "Yaptığımız yatırımlarla buradan ihracat kapasitesi de oluşturacağız. Şu an ihracat yapmıyoruz; üretimimizi iç piyasada tüketiyoruz. Ama 2018'den itibaren üretimimizi daha da artırdıkça, Afrika'nın farklı bölgelerine demir-çelik ihracatı yapacağız" açıklamalarını yaptı.

Odak sıfırdan yatırım ancak satın almalar da olabilir

Fuat Tosyalı, Afrika başta olmak üzere, farklı bölgelerdeki yatırım planlarıyla da yakından ilgilendiklerinin altını çizerek, fiziblitesi yüksek ve Tosyalı'nın gücüne güç katacak yatırımları değerlendirdiklerini vurguladı. "Daha çok sıfırdan yatırım fırsatları ilgimizi çekiyor" şeklinde konuşan Tosyalı, ayrıca, "Elbette Karadağ'da olduğu gibi satın almalar da olabilir. Doğu Bloku ülkelerinden çok sayıda teklif geliyor. Bizim için önemli olan yatırım yapacağımız pazarın ihracat kapasitesine sahip olması" şeklinde sözlerini tamamladı.

Başarı öykümüzün sırrı

Türkiye’de taş üzerine bir taş daha koyma sevdasıyla yola çıktıklarının altını çizen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bundan yarım asrı aşkın süre önce teneke soba boru üretimi ve ticareti yapmak üzere kurulan şirketin bugün Anadolu’nun lideri, dünya demir çelik endüstrisinin öncü şirketleri konumunda olduğunu söyledi. İş yaptıkları her ortamda, ekonomik göstergelerin yanı sıra bu bölgelerin kültürünü de tanımaya özen gösterdiklerinin altını çizen Tosyalı, hem Türk demir-çelik sektörünün küresel bir güç haline gelmesinde önemli bir rol üstlendiklerini hem de yabancı pazarlarda lider üretici konumuna geldiklerini vurguladı. Dünyanın farklı noktalarındaki tüm çalışanları için yaratıcılığı ve ekip ruhunu destekleyen, kişisel gelişime olanak sağlayan, şirket hedeflerinin her kademede içselleştirildiği, düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği şeffaf bir çalışma ortamı sunmayı amaçladıklarını belirten Tosyalı, “Hedefimiz, toplumsal sorumluluk ve çevre bilinciyle katma değeri yüksek çelik ürünleri üreterek, insanların yaşam kalitelerini yükselten, paydaşlarına değer sağlayan, sürekli iyileştirmeyi ilke edinen bir dünya şirketi olmak” diye konuştu.

Dünyanın en küçük karbon ayak izli çelik boru ve profilleri

Çevreci ve inovatif yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Osmaniye’de bulunan Tosçelik ERW Boru Profi l Üretim Tesisinde güneş enerji santrali konusunda yeni bir projeyi devreye aldıklarının bilgisini verdi. “Bu kapsamda Tosçelik ERW Boru Profil Üretim Tesisi’nin çatısına güneş enerji santrali kurduk” diyen Fuat Tosyalı sözlerine şöyle devam etti: “Tosçelik ERW Boru Profi l Üretim Tesisi’nde devreye aldığımz bu güneş enerji santrali, ülkemizin yeşil enerji üretimine katkı sağlayacağı gibi cari açığın kapanmasında da faydalı olacak. Böylece 200 bin metrekare çatı alanına sahip olan ve Avrupa’da tek seferde kurulan en büyük çelik boru fabrikası Tosçelik ERW Boru Profi l Tesisleri’nin elektrik enerjisi bu santralden karşılanıyor. Santral, dünyanın en büyük ilk beş çatı tipi güneş enerji santralinden biri. Bu santral ile dünyanın en küçük karbon ayak izine sahip çelik boru ve profi llerini üreteiyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızdan bir diğeri, Amerikalı dev bir şirket Harsco Corporation ile yaptığımız işbirliği. Bu işbirliğini imzaladık ve yatırımlarımızı tamamladık. Türk çelik sektörünün temel sorunlarından biri olan cürufun bertaraf edilmesinin yanı sıra tekrar ekonomiye kazandırılması için ortağımızın 100 yılı aşkın deneyimlerinden yararlanacağız."