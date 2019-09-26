Türk Eximbank, ihracatçılara sunduğu kredi desteğini her sene artırmayı hedefliyor
Türk Eximbank Genel Müdürü Gültekin, "Kredi programları ve alıcı kredileri sunuyoruz. İhracatçılarımıza alacak sigortası hizmeti vererek, ihracatçıların vadeli satışlardan ve politik risklerden doğabilecek tahsilat risklerini ortadan kaldırmak için destek sunmaya devam ediyoruz.” dedi.
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