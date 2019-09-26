Türkiye'nin makinecileri Rusya Innoprom Fuarı’nda bir araya geldi
Bakan Varank yaptığı konuşmada, "Böyle bir ortamda, karşılıklı iş birliği imkanlarını geliştirerek beraber kazanmamıza imkan verecek Innoprom Sanayi Fuarı'nın Türkiye'nin partnerliğinde düzenlenmesini anlamlı bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.
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