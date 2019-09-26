Yatırım için TICAD7'ye resmi davet alan Tosyalı, Japon MOL ile işbirliğine imza attı
Japonya Yokohama’da düzenlenen Afrika Uluslararası Konferansı'na (TICAD7) katılan Tosyalı, globalin önde gelen deniz taşımacılığı şirketlerinden Japon MOL ile stratejik bir işbirliğine imza attı.
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