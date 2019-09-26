ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C

Yatırım için TICAD7'ye resmi davet alan Tosyalı, Japon MOL ile işbirliğine imza attı

Japonya Yokohama’da düzenlenen Afrika Uluslararası Konferansı'na (TICAD7) katılan Tosyalı, globalin önde gelen deniz taşımacılığı şirketlerinden Japon MOL ile stratejik bir işbirliğine imza attı.

Yatırım için TICAD7'ye resmi davet alan Tosyalı, Japon MOL ile işbirliğine imza attı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap