Alternatif Bank engelsiz bankacılıkta geleceğe liderlik ediyor

Alternatif Bank, insan odaklı ve “hak temelli” yaklaşımıyla yürüttüğü Engelsiz Bankacılık çalışmalarını, bu yıl daha da ileri taşıyan önemli bir projeye imza attı. Kapsayıcı ve erişilebilir bir bankacılık deneyimi sunma hedefiyle faaliyetlerine devam eden Banka, Microsoft Türkiye iş birliğiyle “Yapay Zekanın Gücüyle Engelsiz Bankacılık Hackathonu”nu düzenledi. Alternatif Bank Marka, İletişim, Sürdürülebilirlik ve Müşteri Deneyimi Bölümü Müdürü Hande Yağcı, hem Engelsiz Bankacılık vizyonunu hem de hackathonun bankacılıkta erişilebilirlik açısından neden stratejik bir önem taşıdığını Dünya Gazetesi okuyucularıyla paylaştı.

2025 yılında Alternatif Bank, erişilebilir finans konusunda önemli iş birliklerine imza attı. FODER ile birlikte hazırlanan Temel Finansal Okuryazarlık Eğitim Serisinin işaret dili ve alt yazı desteğiyle erişilebilir hale getirilmesi, bu çalışmaların başında geliyor. “Bir Görme Engellinin Finansal Hayatı” video serisiyle, görme engelli bireylerin finansal hayata katılımını destekleyen önemli bir farkındalık çalışması hayata geçirdi. Proje, yalnızca bankacılık sektöründe değil, engellilik alanında da kapsayıcı hizmet anlayışını güçlendiren bir örnek teşkil etti. BlindLook’un “Accessible Finance” etkinliğine destek verilmesi ise sektör genelinde erişilebilir finans bilincinin yaygınlaşmasına katkı sundu.

Alternatif Bank’ın yıl boyunca yürüttüğü projeler arasında en çok ses getiren çalışma ise Microsoft Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen Engelsiz Bankacılık Hackathonu oldu. Türkiye’de bir banka ve teknoloji şirketinin Engelsiz Bankacılık odağında birlikte düzenlediği ilk etkinlik olan hackathona, ülkenin dört bir yanından 270 takım başvurdu.

23–24 Ekim tarihlerinde Microsoft İstanbul Ofisi’nde gerçekleşen etkinlikte, finale kalan 10 takım yapay zeka temelli erişilebilir bankacılık çözümleri geliştirdi. Gençler, Microsoft Azure üzerinde geliştirdikleri projelerle görme, işitme veya fiziksel engeller nedeniyle bankacılık işlemlerinde zorluk yaşayan bireyler için yenilikçi fikirler üretti. Bankanın bireysel, dijital bankacılık ve teknoloji ekipleri ile Microsoft Türkiye uzmanlarından oluşan 30 kişilik mentor grubunun, iki gün boyunca takımlara rehberlik etmesi ise hackathonun çok disiplinli bir üretim ortamına dönüşmesini sağladı.

“Hackathon, gençlerin vizyonunu Engelsiz Bankacılıkla buluşturdu”

Herkes için erişilebilir finansal çözümler üretme hedeflerine gençlerin vizyonunu dahil etmesi bakımından Alternatif Bank için büyük değer taşıdığına değinen Yağcı, etkinliği şöyle değerlendiriyor:

“Bu hackathon, yalnızca bir yarışma değil; gençlerin üretkenliğini toplumsal faydayla birleştiren bir inovasyon platformuydu. Gençlerin yenilikçi fikirleri, Engelsiz Bankacılık vizyonumuza ilham verdi. Ortaya çıkan projeler, geleceğin erişilebilir finans çözümlerini bugünden tasarlamaya başladığımızın en somut göstergesi.”

Ödüllerle taçlanan bir yaklaşım

Engelsiz Bankacılığı, sadece bir proje değil; bankacılığı herkes için erişilebilir kılma iddialarının en somut yansıması olarak ele aldıklarını belirten Yağcı, 2025’te Engelsiz Bankacılık özelinde iki ayrı platformdan ödülle döndüklerine belirtti. Yağcı, ödüllerle ilgili görüşlerini şu sözlerle özetledi:

“Gençlerin oylarıyla şekillenen Youth Awards 2025’te Sosyal Sorumluluk kategorisinde bronz ödül almak bizim için çok özel. Çünkü gençler tarafından görülmek ve takdir edilmek, yaptığımız işin geleceğe dokunduğunun bir göstergesi. Aynı dönemde, Dünya Gazetesi’nin Toplumsal Fayda Ödülleri’nde ‘Topluma Değer Katan Projeler’ kategorisinde ödüle layık görülmemiz ise toplumsal etki üretme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha tescilledi. Bu ödüller, kapsayıcı bankacılık yaklaşımımızın hem gençler hem de sektörün saygın paydaşları tarafından takdir edilmesi açısından bizim için çok değerli. Bu yıl aldığımız ödüller, ekibimizin emeğinin ve vizyonumuzu bir kez daha görünür kıldı. Tüm bu başarıları, büyük bir uyum ve adanmışlıkla çalışan ekibimizle birlikte elde ettik; onların enerjisi ve profesyonelliği bu hikayenin gerçek kahramanı.”

“Engelleri Kaldırmak Tek Alternatifimiz”

Alternatif Bank, Engelsiz Bankacılığı yalnızca bir proje başlığı olarak değil, markanın geleceğini şekillendiren stratejik bir yaklaşım olarak konumlandırıyor. Hem fiziksel hem dijital kanallarda erişilebilirliği artırmaya devam ederken, yeni teknolojiler ve iş birlikleriyle bu anlayışı sürekli geliştirmek için çalışıyor. Banka olarak engelleri kaldırmak, herkese hak temelli ve erişilebilir bir deneyim sunmak için ekip olarak var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Yağcı sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Engelsiz Bankacılık bizim için bir niyet değil, bir taahhüt. Her bireyin eşit ve kapsayıcı bir bankacılık deneyimine sahip olduğu bir gelecek için çalışıyoruz. Bu yüzden ‘Engelleri Kaldırmak Tek Alternatifimiz’ demeye ve faaliyetlerimize erişilebilirlik vizyonuyla hız kesmeden devam edeceğiz.”