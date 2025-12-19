Artık sürdürülebilirlik bir tercih değil, işin kendisi

Küresel ölçekte iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve toplumsal eşitsizliklerin, finans sektörünün rolünü kökten yeniden tanımladığı bir dönemdeyiz. Bugün bankalar yalnızca sermaye sağlayan kurumlar değil; dönüşümü mümkün kılan, yön veren ve hızlandıran aktörler olarak konumlanmakta. Garanti BBVA ise bu dönüşümün merkezine sürdürülebilirliği koyarak, finansın dönüştürücü gücünü uzun vadeli toplumsal ve çevresel etkiyle buluşturuyor.

Garanti BBVA, sürdürülebilirliği bir yan faaliyet ya da dönemsel bir gündem olarak değil, iş yapış modelinin merkezinde konumlandırıyor. Çevresel, sosyal ve yönetişim ilkeleri; kredi politikalarından risk yönetimine, ürün tasarımından müşteri ilişkilerine kadar tüm süreçlerin belirleyici unsuru haline geliyor. Banka, bu yaklaşımıyla Türkiye’de sürdürülebilir dönüşümün finansal altyapısını güçlendiren öncü kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, bu yaklaşımı şu sözlerle özetliyor: “Biz sürdürülebilirliği yalnızca ulaşılması gereken bir hedef olarak değil, işimizin sebebi olarak görüyoruz. Sürdürülebilir finansmanı stratejimizin merkezine alarak, kaynak tahsisinden risk yönetimine kadar tüm süreçlerimizi iklim ve doğa pozitif bir bakış açısıyla yeniden şekillendirdik. Yenilenebilir enerji finansmanında Türkiye’nin en güçlü aktörlerinden biri olmayı sürdürürken, 2018–2029 dönemi için Türkiye’de açıklanan en kapsamlı taahhüt olan 3,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman hedefimizi ilan ettik. Mavi Finans kapsamında 2024 itibarıyla ulaştığımız yaklaşık 1 milyar TL’lik hacmi stratejik bir büyüme alanı olarak konumlandırdık. Türkiye’nin ilk Biyoçeşitlilik ve Mavi Temalı Tahvilini ihraç ederek sermayeyi doğa pozitif projelere yönlendiren yeni bir standart oluşturduk. Kadın girişimcilere, yeşil dönüşüm yatırımlarına, emisyon azaltım projelerine ve toplumsal etki programlarına yönelik çok boyutlu destekler geliştirdik. Dört yıldır bilimsel ölçümleme esaslarıyla yürüttüğümüz Mavi Nefes programını genişleterek deniz ve su ekosistemlerinin korunmasını sürdürülebilirlik stratejimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Yatırım ve proje finansman süreçlerinde çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi, yönetilmesine yönelik bir çerçeve sunan Ekvator Prensipleri’ne imza atarak, bu küresel inisiyatife Türkiye’de katılan ilk banka olduk.

Biz Garanti BBVA olarak, insan odaklı bir dönüşüm yaratmadan sürdürülebilirliğin gerçek anlamda var olamayacağını biliyoruz. Bu nedenle her ürünümüzün, her kararımızın ve her yolculuğumuzun merkezinde insan var, sürdürülebilir gelecek var.”

Bankanın net sıfır yolculuğu

Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne Türkiye’den katılan ilk banka olarak, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünü somut hedeflerle destekliyor. Elektrik üretimi, çimento, demir-çelik ve otomotiv gibi karbon yoğun sektörler için 2030’a yönelik ara hedefler belirlenirken, 2040 yılına kadar kömürden tamamen çıkış taahhüdü de kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu çerçevede banka, müşterilerine yalnızca finansman sunmakla yetinmiyor; dönüşüm yolculuklarında danışmanlık ve rehberlik rolünü de üstleniyor. Karbonsuzlaşma planlarının oluşturulması, iklim risklerinin yönetilmesi ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi, finansman süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınıyor.

3,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman taahhüdü

Garanti BBVA’nın sürdürülebilirlik vizyonunun en somut göstergelerinden biri, 2018–2025 dönemi için belirlenen 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman hedefinin planlanandan önce tamamlanması oldu. Banka, bu başarının ardından 2029 yılına kadar toplam 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefini açıkladı. Bu taahhüt, Türkiye’de bugüne kadar açıklanan en kapsamlı sürdürülebilir finansman hedefi olma özelliğini taşıyor.

Yenilenebilir enerji projelerinden sürdürülebilir konut finansmanına, yeşil dönüşüm yatırımlarından performansa dayalı faiz teşviklerine kadar geniş bir yelpazede sunulan çözümler, sermayenin çevresel ve toplumsal etki yaratacak alanlara yönlendirilmesini sağlıyor. Kadın girişimcilere özel kredi modelleri ve sosyal altyapı projelerine verilen destekler ise kapsayıcı büyüme vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Uluslararası standartlarda şeffaflık ve liderlik

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik performansını uluslararası standartlara uygun şekilde ölçüyor ve şeffaf biçimde paylaşıyor. Banka, dünyanın en kapsamlı çevresel raporlama platformlarından biri olan CDP’nin 2025 değerlendirmesinde İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve finansal kurumlar için ilk kez zorunlu hale gelen Orman temalarının tamamında en yüksek derecelendirme olan “A” notunu alarak global ölçekte “Üç A” derecesine ulaşan sayılı kurumlardan biri oldu.

Bu başarı, Garanti BBVA’nın 2009’dan bu yana iklim, 2015’ten bu yana su güvenliği ve bu yıl itibariyle de ormansızlaşma gibi geleceği doğrudan ilgilendiren alanlarda sürdürdüğü kapsamlı raporlama ve çevresel risk yönetimi çalışmalarının bir sonucu olarak öne çıkıyor. CDP A Listesi’nde yer almak; bilim temelli hedefler, veri şeffaflığı, risk yönetimi ve doğa pozitif stratejiler alanlarında uluslararası standartlara uyum sağlandığını gösteriyor.

Stratejinin doğaya yansıması: Mavi nefes

Garanti BBVA’nın sürdürülebilirlik yaklaşımının sahadaki somut örneklerinden biri de dört yıldır bilimsel ölçümleme esaslarıyla yürütülen Mavi Nefes Projesi. Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj krizinin ardından hayata geçirilen proje, zamanla Saros’tan Göcek’e, Van Gölü’nden Marmara’nın derinliklerine uzanan geniş bir coğrafyaya yayıldı.

Bugüne kadar 280 tonun üzerinde katı atık ve yüz binlerce litre atık su toplanırken, milyonlarca litre deniz suyunun kirlenmesi önlendi. Deniz çayırları ve mercan gibi karbon tutma kapasitesi yüksek habitatların korunmasıyla iklim eylemine katkı sağlanırken, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla 100 bini aşkın öğrenci ve öğretmene ulaşıldı.

Mavi Nefes, Garanti BBVA için yalnızca bir çevre projesi değil; finansmanın sahada ölçülebilir etkiye dönüşmesinin güçlü bir örneği olarak konumlanıyor.

Finansmanın ötesinde ortak bir gelecek

Garanti BBVA, sürdürülebilirliği bir ürün kategorisi olarak değil, uzun vadeli bir değer sistemi olarak ele alıyor. Sağlanan her finansman, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillere bırakılacak dünyanın niteliğini de gözetiyor. Banka, iklimden biyoçeşitliliğe, toplumsal kapsayıcılıktan inovasyona uzanan geniş bir etki alanında, dönüşümün finansal mimarisini inşa etmeyi sürdürüyor.