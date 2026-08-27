Gündelik Eşyaların Coğrafyası: Uluslararası Ticaret Nasıl Evlerimizin Bir Parçası Haline Geliyor?

Bir sehpa, bir kitaplık ya da ahşap bir kapı ilk bakışta basit, bitmiş birer ürün gibi görünebilir. Tüketici markayı görür, fiyatı, tasarımı ve üretildiği ülkeye dair bilgi edinir. Oysa, böyle bir ürünün yolculuğu çoğu zaman mağazadan binlerce kilometre uzakta başlar. Ürün mobilya fabrikasına ulaşmadan çok önce, malzeme ve bileşen tedarikçilerinden, ahşap işleme tesislerinden ve zincirin daha da başındaki hammadde üretiminden geçmiş olabilir. Aradaki duraklar ise işleme, kalite kontrol, ambalajlama, nakliye ve ülke sınırlarıdır.

Küreselleşme gündelik hayatımıza tam da böyle giriyor. Üretimin artık tek bir ülkede toplanması gerekmiyor. Şirketler hammadde, ara mal ve bileşenleri birbirlerinden satın alıyor, nihai ürünün ortaya çıkmasındaki farklı aşamalarda uzmanlaşıyor. Jeopolitik değişimlere ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasına rağmen uluslararası ticaretin hacmi büyümeye devam ediyor. UNCTAD verilerine göre küresel mal ve hizmet ticareti 2025’te %7,5 artarak 35 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Toplam ticaretin yaklaşık dörtte üçünü mal ticareti oluşturdu.

Büyüme 2026’da da sürdü. Yılın ilk yarısında küresel mal ticareti, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,5 artışla yaklaşık 13,7 trilyon dolara ulaştı. Hizmet ticareti ise aynı dönemde %10,5 büyüdü. Ticaret rotaları ve ortaklar arasındaki ilişkiler değişse de uluslararası iş birliği üretimin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

Küreselleşme yalnızca büyük limanlar arasında sefer yapan konteyner gemilerinden ya da mağaza raflarındaki ithal ürünlerden ibaret değil. Bir ülkeden gelen kereste başka bir ülkedeki mobilya fabrikasına tedarik edilebilir, mobilya aksesuarları üçüncü bir ülkeden gelebilir, bitmiş ürün ise dördüncü bir pazara gönderilebilir. Dolayısıyla basit bir sehpa bile birkaç farklı ülkeden şirketin emeğini temsil edebilir.

Bu coğrafyayı izlemenin en kolay olduğu alanlardan biri ahşaptır. Ağaç kesiminden bitmiş ürünün mağazaya ulaşmasına kadar geçen süreçte kereste üreticileri, bileşen tedarikçileri, mobilya imalatçıları ve yapı-dekorasyon malzemesi üreticileri rol alırken, ahşabın kendisi de bu yolculukta birkaç kez sahip ve varış ülkesi değiştirebiliyor.

Hammaddeden İşlenmiş Malzemeye

FAO’nun güncel verilerine göre küresel ahşap ve kâğıt ürünleri ihracatı toplam 486 milyar dolara ulaştı. Kerestenin önde gelen üreticileri arasında ABD, Çin, Rusya, Kanada, Hindistan, Almanya ve İsveç yer alıyor.

Rusya, küresel kereste üretiminin yaklaşık %8’ini karşılıyor. Ülke 2025’te bir önceki yıla göre %5 artışla yaklaşık 24 milyon m³ kereste ihraç etti. Rus keresteleri, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeye gönderildi.

Rusya’nın orman ürünleri sektörünün Türkiye pazarına sunduğu, hammaddeden ibaret değil. İnşaat, mobilya imalatı, ambalaj ve diğer sektörler kereste ile ileri işlenmiş ahşap ürünlerini kullanıyor; bu malzemeler daha sonra başka ürünlerin ve projelerin bileşeni haline geliyor. Uluslararası ticaret bu aşamada, nihai tüketicinin belki de hiç görmediği işletmeleri birbirine bağlıyor.

Temastan Sözleşmeye

Yabancı bir pazara giriş, ilk sevkiyat yola çıkmadan çok önce başlar. Sanayi ihracatçıları için ithalatçılar, distribütörler ve üreticilerle doğrudan temas, özellikle yeni bir pazara girerken ya da mevcut varlığı genişletirken büyük önem taşıyor.

Rus ihracatçıların yararlanabildiği destek mekanizmalarından biri, ulusal marka “Made in Russia”. Gönüllü sertifikasyon, şirketlere yurt dışı pazarlarda uluslararası fuarlara ve iş heyetlerine katılım, bilgi desteği ve medya tanıtımı, danışmanlık hizmetleri ile diğer ihracat destek araçlarını kapsayan bir dizi imkân sunuyor.

2025 sonbaharında İstanbul’da orman ürünleri sektörü şirketlerine yönelik bir sektörel iş heyeti organizasyonu düzenlendi. Heyete katılan 22 Rus üretici, 90 Türk şirketinin temsilcileriyle yaklaşık 300 görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda ortaya çıkan potansiyel ihracat değeri 48 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Temaslar aralık ayında Rusya’da devam etti. 16 Türk ithalatçı, İjevsk ve Arhangelsk’teki şirketleri ziyaret ederek potansiyel Rus ortaklarıyla 350’den fazla görüşme yaptı. Bu gezi, ithalatçılara üretim tesislerini ve ürünleri yerinde görme ve olası tedarikleri ayrıntılı biçimde değerlendirme fırsatı verdi.

“Made in Russia” markasının Türkiye temsilcisi Timur Safin şunları vurguladı: “Türkiye, Rus orman ürünleri üreticileri için yalnızca büyük bir pazar olmasının yanı sıra, ahşap malzemeye ve ileri işlenmiş ürünlere ihtiyaç duyan gelişmiş mobilya imalatı, inşaat ve ambalaj sektörlerine sahip. Dolayısıyla iş birliği potansiyeli kereste tedarikinin ötesine geçiyor. Rus malzemeleri Türk şirketlerinin kendi üretimlerinde kullanılabilir ve bitmiş ürünlerin parçası haline gelebilir.”

Küresel Pazar İçin Malzemeler

İstanbul’daki iş heyetinin katılımcıları arasında, yedi yılı aşkın ihracat deneyimine sahip Rus ahşap işleme şirketi Belka da vardı. Çok sayıda pazara ihracat yapan şirket, 2022’den bu yana Türkiye’ye tedarik gerçekleştiriyor. Belka’nın verdiği bilgiye göre müşterileri arasında IKEA ve Leroy Merlin de bulunuyor.

Ağırlıklı olarak çam ve ladinle çalışan şirketin tezgâh, mobilya ve merdiven üretiminde kullanılan mobilya panelleri, kapı taslakları kapı imalatında; lambri, imitasyon ahşap kaplama, planken ve diğer malzemeler ise iç ve dış mekân kaplamalarında kullanılıyor. Hammaddesini kendi ormanlarından sağlayan Belka, üretim sürecini sevkiyata hazırlık aşamasına kadar kendisi kontrol ediyor. Bu sayede şirket, birden fazla segmentte mobilya, inşaat ve dekorasyon işletmelerine tedarik sağlayabiliyor.

Türkiye, Belka için hâlihazırda yerleşik bir ihracat pazarı. Şirket yerel müşterilere tedarik sağlıyor ve Türkiye pazarında kendi satış kanalını geliştiriyor.

Belka temsilcisi Oleg Kell şunları söyledi: “Her yıl yaklaşık 300 bin m³’lük ağaç hasadı gerçekleştiriyoruz; tesisimiz ayda yaklaşık 5.000 m³ ürün üretiyor. Bu ölçekte ihracat, üretimin doğal bir uzantısı. Türkiye, uzun vadeli varlık kurmayı hedeflediğimiz pazarlardan biri haline geldi. Burada düzenli müşterilerimiz bulunuyor ve Gebze’de kendi satış noktamız Belka 35 Depo faaliyet gösteriyor. Bir üretici açısından bu durum, pazardaki varlığımızı farklı bir seviyeye taşıyor. Ürünlerimizi yalnızca yurt dışına göndermekle kalmıyor, pazara ve müşterilerimize doğrudan daha yakın konumlanıyoruz.”

Rusya’nın Türkiye pazarına sunduğu ürünler bununla da sınırlı değil. Örneğin Sveza; mobilya imalatında, inşaatta, ulaşımda ve sanayide kullanılan huş kontrplak tedarik ediyor. Segezha Pulp and Paper Mill, Onega Sawmills, Plyterra Group, SOKOL CLT, Timber Trans ve Tayriku-Igirma Group da Türkiye pazarında faaliyet gösteren şirketler arasında. Rus şirketleri Türk ortaklarına toplamda kereste, ahşap yapı ürünleri, ambalaj sanayisine yönelik malzemeler ve diğer ileri işlenmiş ahşap ürünleri sunuyor.

Türk şirketleri için bu ithal ürünler, kendi üretim süreçlerinin parçası haline geliyor. Yurt dışından satın alınan malzemeler yolculuğuna bir mobilya fabrikasında, bir şantiyede ya da bir yapı-dekorasyon malzemeleri tesisinde devam edebiliyor; sonraki değerini ve kullanımını ise zincirin bir sonraki halkası belirliyor.

Tek Bir Ürünün Coğrafyası

Uluslararası üretim, ulusal sınırları çoktan aştı. Mobilya, inşaat ve dekorasyon malzemeleri üreticileri güvenilir tedarikçilere ihtiyaç duyuyor; istikrarlı iş ilişkileri ise yıllarca süren tedarik ortaklıkları kurmayı mümkün kılıyor.

Bir sehpanın coğrafyası geniş olabilir. Ahşap bir ülkede hasat edilir, başka bir ülkede işlenir, üçüncü bir ülkede bitmiş ürüne dönüşebilir. Arkasında ise binlerce kilometre uzaklıktaki pazarlar arasında ticaretle birbirine bağlanan birkaç şirket durabilir.