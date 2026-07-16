Restoran Sadakat Programı’yla Restoranların Performansı “Hub Para” ile Kazanca Dönüşüyor!

Migros Yemek, restoran iş ortaklarının sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve platform üzerindeki hizmet standartlarını daha da yukarı taşımak amacıyla geliştirdiği Migros Yemek Hub programı ile sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Migros ekosisteminin de gücüyle hayata geçen, restoran memnuniyeti, müşteri bağlılığı ve performans odaklı bir yapıya sahip olan Migros Yemek Hub, restoranların yalnızca daha fazla sipariş almasını değil; operasyonel başarılarını güçlendirmelerini, müşteri memnuniyetini artırmalarını ve uzun vadeli büyüme elde etmelerini de destekliyor.

Sadece Satış Değil, Kaliteli Hizmet Ödüllendiriliyor

Migros Yemek Hub, geleneksel yaklaşımların ötesine geçerek restoranları çok boyutlu bir başarı modeliyle destekliyor. İş ortakları, müşteri deneyimini güçlendiren performans kriterlerinde başarı gösterdikçe "Hub Para" kazanıyor; elde ettikleri avantajlarla daha fazla müşteriye ulaşma ve gelirlerini artırma fırsatı yakalıyor. Sistemin odağında ise şu temel başlıklar yer alıyor:

- Aktif Hizmet: Restoranın platformda düzenli olarak hizmet vermesi ve siparişe hazır olması.

- Güçlü Operasyon: Sipariş süreçlerini verimli yönetmek ve müşteri memnuniyetini artıran uygulamalara odaklanmak.

- Kampanyalara Katılım: Görünürlük ve iş geliştirme fırsatlarından yararlanılması.

“Hub Paralar” Restoranlara Nasıl Bir Kaldıraç Sunuyor?

Kazanılan Hub Paralar restoranlara işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak çeşitli avantajlar sunar. İş ortakları bu ödülleri kullanarak Migros Yemek uygulamasındaki görünürlüklerini ve satışlarını artırabilir, daha fazla kullanıcıya ulaşabilir ve operasyonel süreçlerini destekleyen farklı fırsatlardan yararlanabilir.

Bu çözümler, görünürlüğü artırırken Migros’un büyük tedarik gücüyle birleşerek restoranın temel işletme maliyetlerini hafifletmek için de kullanılabiliyor. İş ortakları, Migros’un toptan tedarik gücü sayesinde temel mutfak girdilerinden Paket Taxi teslimat çözümlerine kadar gerçek operasyonel kalemlerde avantaj elde ediyor. Böylece kazanılan başarı, artan maliyetler karşısında kâr marjını koruyan somut bir kaldıraca dönüşüyor.

Hem Restoran Hem Tüketici Kazanıyor!

Migros Yemek Hub, restoranları yalnızca satış performanslarıyla değerlendiren geleneksel yaklaşımların ötesine geçerek; kaliteli hizmet anlayışını, operasyonel disiplini ve müşteri odaklılığı teşvik eden kapsamlı bir gelişim ekosistemi sunuyor. Böylece restoranlar daha verimli ve sürdürülebilir şekilde büyürken kaliteli hizmet ödüllendirildiği için kullanıcılar da daha tutarlı, hızlı ve güvenilir bir yemek siparişi deneyimiyle buluşuyor.

Migros Yemek, Mystro’dan sonra Migros Yemek Hub ile teknoloji ve veri odaklı çözümlerle restoran iş ortaklarının yanında olmaya devam ederken sektörde değer yaratan iş birliklerini güçlendirmeyi ve restoranların başarı yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyor.