Trendyol’un TikTok’ta büyüme yolculuğu: İçerikten alışverişe stratejik adımlar

Online alışverişin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Online alışverişi sadece ürün satışıyla tanımlamak doğru olmayacaktır. Çünkü online alışveriş; içerik, deneyim ve teknolojiyle iç içe bir ekosistem. Artık kullanıcılar ürünleri aramak yerine içerik akışı üzerinden keşfetmeyi tercih ediyor. Creator’lar ürünleri günlük hayatlarına entegre ederek, klasik reklamın ötesinde bir deneyim sunuyor. Teslimat, iade ve ödeme süreçlerinin kolaylığı kullanıcı memnuniyetini artırıyor. Yapay zekâ, doğru ürünü doğru kullanıcıya göstermekle deneyimi ve verimliliği güçlendiriyor. Çok kanallı ve global yapı, kullanıcıların aynı deneyimi beklediği bir zorunluluk. Biz de. Trendyol olarak, online alışverişin geleceğini içerik ve teknolojinin deneyimi kolaylaştırdığı ve markaların kullanıcıyla gerçek bağ kurduğu noktadan ele alıyoruz.

Trendyol’un uluslararası başarı faktörleri nelerdir?

Trendyol'un bu başarısında güçlü teknoloji altyapısı, ‘global düşün, yerel hisset’ yaklaşımı, bütünleşik ekosisteminin büyük bir payı var. Trendyol olarak yalnızca pazar yeri değil; satıcıdan lojistiğe, ödemeden reklama kadar bütünleşik bir ekosistem sunuyoruz. Her pazarı yerel beklentilere göre ele alıyoruz. Sosyal ticaret ve creator iş birlikleri de global pazarlarda Trendyol’u standart belirleyen ve sınır ötesi ticareti güçlendiren bir platform hâline getiriyor.

Pazarlama stratejiniz ve Türkiye ile uluslararası farklar nelerdir?

Veriyle yönlendirilen, içerikle güçlenen, çok kanallı bir pazarlama stratejisi benimsiyoruz. Amacımız doğru anda doğru bağlamda temas etmek. Türkiye’deki marka bilinirliğimiz sayesinde marka sadakati ve kategori derinliği oluşturmaya odaklanıyoruz. Uluslararası pazarlarda ise güven ve marka hikâyesi öncelikli konularımız. Bu bağlamda yerel creator iş birlikleri de yapıyoruz. Stratejimiz, özellikle mobil ve dijitalde aktif, içerikle alışveriş yapan genç kitleler ile fiyat-performans odaklı aileler üzerine kuruluyor. Bu çeşitlilik, stratejiyi esnek ve kişiselleştirilmiş kılıyor.

TikTok, Trendyol stratejisinde nasıl bir rol oynuyor?

TikTok, keşfin başladığı ve alışveriş motivasyonunun doğal biçimde oluştuğu stratejik bir platform. Full-funnel bir değer sunuyor: Üst aşamada keşif ve ilham, orta aşamada içerik ve etkileşim, alt aşamada ise ticarete dönüş sağlıyor. İş birliğimiz başlangıçta marka bilinirliği odağındaydı; zaman içinde performans hedefleri ve creator ekonomisiyle entegre, ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir yapıya evrildi. Bugün TikTok, trendleri erken yakalamak ve yeni kullanıcı kazanımını hızlandırmak açısından kritik bir partner konumunda.

TikTok kampanyalarında öncelikler ve başarı kriterleri nelerdir?

Tek bir KPI’a bağlı ilerlemiyoruz; önceliğimiz funnel’ın tamamında sürdürülebilir değer yaratmak. Üst aşamada markayı yeni kitlelerle buluştururken, alt aşamada içeriğin ticarete dönüşmesini sağlıyoruz. Başarıyı yalnızca klasik metriklerle değil, incremental katkı ve kreatif/segment bazlı analizlerle değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz içgörüleri hızla optimizasyona dönüştürüyoruz. TikTok, yeni kullanıcı kazanımı ve içerikten ticarete geçişte güçlü ve kalıcı bir etki yaratıyor.

Uluslararası pazarlarda TikTok’un etkisi nedir?

TikTok, yeni pazarlarda marka bilinirliği, güven ve alışkanlık oluşturma sürecini hızlandırıyor. Körfez bölgesinde lifestyle içerikler ve yerel creator iş birlikleriyle markayı günlük hayatın bir parçası hâline getirirken, Doğu Avrupa’da performans odaklı kampanyalar öne çıktı. Başarının temelinde, yerel içgörü ile global stratejiyi doğru şekilde birleştirmek, creator odaklı içerik üretmek ve TikTok ekipleriyle yakın iş birliği yürütmek yer alıyor.

Öne çıkan TikTok kampanyalarınız hangileridir?

Bizim için değerli kampanyalar, kullanıcı davranışında gerçek bir değişim yaratan ve güçlü öğrenimler sağlayan çalışmalar. Kategori odaklı kampanyalarda creator’lar ürünleri günlük hayatın doğal akışı içinde anlatarak Trendyol’u farklı ihtiyaçlar için başvurulan bir platform olarak konumlandırıyor. Trend odaklı içeriklerden beslenen kampanyalar yüksek erişim ve etkileşim sağlarken, creator-driven performans kampanyalarında dönüşüm oranı ve maliyet verimliliğinde belirgin iyileşme görüyoruz. TikTok’un sunduğu esneklik, daha doğal ve sürdürülebilir marka ilişkileri kurmamıza imkân tanıyor.

TikTok'ta kreatif yaklaşımınızı nasıl şekillendiriyorsunuz?

Temel yaklaşımımız, reklam gibi hissettirmeyen ve platform akışının doğal bir parçası olan içerikler üretmek. TikTok’un dili, ritmi ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda içerikleri sıfırdan tasarlıyoruz. Kreatif süreç dinamik ve sürekli evrilen bir yapı. Bu yüzden farklı formatları küçük ölçekli testlerle deniyor, başarılı olanları hızla ölçeklendiriyoruz. Bizim için güçlü bir kreatif; hikâye anlatan, doğal görünen ve kullanıcıyı aksiyona teşvik eden içerik.

TikTok pazarlama araçlarında neler öne çıkıyor?

TikTok’un araç seti, yaratıcılığı performans ve ölçeklenebilirlikle birleştirerek markalar için bütüncül bir yapı sunuyor. Örneğin; Spark Ads, markaların organik creator içeriklerini aynı gönderi üzerinden reklam olarak büyütmesine imkân tanıyan bir format. Bu bize creator içeriklerini kullanıcılarda reklam hissi uyandırmadan büyütmemizi ve güven oluşturma fırsatı veriyor. Smart+ kampanyaları ise kreatif, hedef kitle ve bütçe dağılımını gerçek zamanlı verilerle en verimli noktaya taşıyor. Video Shopping ve diğer sosyal ticaret formatları, izlenen video içeriği ile satın alma adımını doğrudan birbirine bağlıyor. Kullanıcı, ürünü keşfettiği anda uygulama içinden hızlıca alışveriş yapabiliyor. Böylece içerikten satın almaya geçiş süresi kısalıyor.

Gelecek planlarınız nelerdir?

TikTok’u uzun vadeli bir sosyal ticaret ve büyüme platformu olarak konumluyoruz. İçerikten alışverişe geçişi daha da hızlandırmayı, creator’larla uzun soluklu iş ortaklıkları kurmayı ve başarılı modelleri uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Kreatif ve performans arasındaki sınırları kaldırarak test-öğren-ölçekle yaklaşımımızı daha da güçlendireceğiz.

E-ticaret markaları TikTok’u nasıl değerlendirmeli?

TikTok artık deneysel bir mecra değil; stratejik bir pazarlama ve ticaret platformu. Başarı, platformun dinamiklerini doğru anlamak ve kullanıcıyla doğal hikâyeler üzerinden bağ kurmakla mümkün. İçerik ile ticaretin kesiştiği bu yapı, hem güven hem performans sunuyor. Bu yönüyle TikTok, markalar için bugünün ve yarının önemli büyüme araçlarından biri diyebiliriz.