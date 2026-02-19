Zeren Group’tan geleceğe yatırım: Eğitim, spor ve gençlik

Toplumsal faydayı kurumsal stratejisinin merkezine yerleştiren Zeren Group, bütüncül sosyal yatırım yaklaşımıyla yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil; Türkiye’nin uzun vadeli gelişimine de odaklanıyor. Grup, bağış odaklı kısa vadeli çözümler yerine; eğitim, gençlik gelişimi, spor, çevre ve kurumsal katılımı birbirine bağlayan sürdürülebilir programlar geliştirerek kalıcı etki yaratmayı hedefliyor.

Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, yaklaşımı şöyle ifade ediyor: “Bir Sen Bir Gelecek programı ile gençlerimize yatırım yaparken, Zeren Spor Kulübü aracılığıyla sporun birleştirici gücünü toplumsal faydaya dönüştürüyoruz; YourZ Staj Programı ile genç yetenekleri iş hayatına hazırlıyor ve aynı zamanda çalışanlarımızı sosyal sorumluluk süreçlerine aktif biçimde dahil eden bir kültürü güçlendiriyoruz. Zeren Group’ta sosyal sorumluluğu iş yapış biçimimizin doğal bir parçası olarak görüyor; farkındalık yaratmanın ötesine geçerek birlikte üretmeyi, deneyim paylaşımını ve doğrudan katılımı teşvik ediyoruz. Çevre duyarlılığından erişim fırsatlarına, kadın sporuna verdiğimiz destekten eğitime uzanan etki alanlarımızı paydaşlarımızla birlikte büyütürken, sürdürülebilirliği herkesin katkı sağladığı ortak bir gelecek inşası olarak ele alıyoruz. Bu sezon, Hatay’da meydana gelen deprem sonrası kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Hatay Voleybol Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’na destek olmaya başladık, onların hızlıca normal hayatlarına dönebilmelerine katkımız olması bizim için çok kıymetli.”

Bir Sen Bir Gelecek üçüncü döneminde gençlerin çok yönlü gelişimini destekliyor

Bu vizyonun en somut örneklerinden biri olan Bir Sen Bir Gelecek programı, üçüncü döneminde de üniversite öğrencilerinin çok yönlü gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. CIFAL İstanbul,UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen program kapsamında 400 üniversite öğrencisi; iletişim, teknoloji, sürdürülebilirlik ve liderlik alanlarında uluslararası geçerliliğe sahip sertifika alma fırsatı yakalıyor.

19 Ocak’ta eğitimleri başlayan program, 29 dersten oluşan kapsamlı bir müfredatla hibrit (senkron-asenkron) modelde uygulanıyor. Öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi’nin uzman akademisyenlerinin yanı sıra alanında tanınmış konuşmacıların deneyimlerinden, CIFAL İstanbul,UNITAR’ın uluslararası eğitim danışmanlığından faydalanıyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar UNITAR onaylı, dünya çapında geçerli sertifika almaya hak kazanıyor.

Bir Sen Bir Gelecek’in önemli aşamalarından biri olan Hayal Atölyesi, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri somut projelere dönüştürmelerine olanak tanıyacak. Programın ilk etabının ardından seçilen öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi’nde akademisyen ve mentorlar eşliğinde toplumsal sorunlara yönelik yenilikçi projeler geliştirip ekip çalışması ve liderlik pratikleriyle fikirlerini güçlendirecek.

Spor toplumsal faydaya dönüştürüyor

Zeren Group’un sosyal etki yaklaşımı eğitimle sınırlı kalmıyor. Grup, Zeren Spor Kulübü aracılığıyla sporun birleştirici gücünü toplumsal faydaya dönüştüren projeler geliştiriyor. Bu anlayışla hayata geçirilen takım imzalı özel forma satışı, yalnızca sportif bir hatıra değil, aynı zamanda eğitime katkı sağlayan anlamlı bir dayanışma hareketine dönüştü. Taraftarların yoğun ilgisiyle kısa sürede tükenen 100 forma, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı) iş birliğiyle 70 çocuğun bir yıllık eğitimine katkı sağladı.

Ahmet Göksu Turnuvası geleneksel hale gelecek

Zeren Group’un desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Zeren Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, kulübün yalnızca sportif başarıyı değil, voleybolun değerlerini ve hafızasını sahiplenme yaklaşımının bir yansıması olarak hayata geçirildi. Zeren Group, Türk voleyboluna uzun yıllar emek vermiş Ahmet Göksu’nun adını yaşatan bu organizasyon aracılığıyla emeğe saygıyı, kurumsal hafızayı ve sporun toplumsal birleştirici gücünü görünür kılmayı ve turnuvayı geleneksel hale getirmeyi amaçlıyor.

YourZ Staj Programı genç yetenekleri iş yaşamına hazırlıyor

Zeren Group, üniversite öğrencilerine yönelik YourZ Staj Programı ile erken dönem yetenek gelişimini destekliyor. Üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik oluşturulan program, 8 ay boyunca yapılandırılmış bir staj deneyimi sunarak öğrencilerin iş yaşamını yakından tanımasına olanak sağlıyor. Program, Zeren Group’un geleceğini şekillendirecek insan kaynağı ekosistemine de katkı sunuyor.