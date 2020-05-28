Alacak sigortası masaya yatırıldı

28 Mayıs 2020

Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, DÜNYA gazetesinin dijital platformları üzerinden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, DÜNYA gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Yayın Koordinatörü Vahap Munyar ve Sigorta Editörü Selçuk Altun'un Devlet Destekli Alacak Sigortası'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Benli, Devlet Destekli Alacak Sigortası'nda hem sigorta sektörünün arz, hem de KOBİ'lerin talep olarak potansiyelini ortaya çıkarmadığını söyledi.

Şirketlerin tahsil edemedikleri alacaklarını güvence altına alan Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Nisan itibari ile yürürlüğe giren tebliğ ile birlikte mikro, küçük ve orta büyüklükteki tüm işletmeler için fırsatlar sağladığını vurgulayan Benli, "Bu tebliğ ile alacak sigortasından yararlanma kapsamı genişletildi ve ciro şartı yıllık 25 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkarıldı. Ek olarak reasürans desteğine yönelik yayınlanan kararname ile Alacak Sigortası Sistemi dünyadaki uygulamalarla uyumlu bir yapıya kavuştu" dedi.

Yeni düzenleme ile teminat limitinin 750 bin TL olarak belirlenirken; vade seçeneklerinin de 240 güne kadar çıkarıldığını aktaran Benli, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının KOBİ’ler için özellikle bu süreçte hayat sigortası olduğunu belirterek şunları söyledi; "Bu ürüne özel yapılan düzenlemeler sistemin teminat kapasitesini artırması nedeniyle büyük önem taşıyor. KOBİ’lerimizin adeta hayat sigortası olarak tanımlayabileceğimiz bu sigortaya yönelik atılan adımlar hem ekonomimiz hem de sigorta sektörü için çok önemli gelişmeler. Özellikle COVİD-19 salgını nedeniyle yaşanması olası ödeme güçlükleri düşünüldüğünde, Alacak Sigortası'nın önemi daha da artıyor. Bu zor süreçte Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda yapılan değişiklikler KOBİ’lerin süreci en az hasarla atlatmaları için atılan hızlı adımlardan biridir."

Avdagiç: Piyasada yeteri kadar bilinmiyor

Alacak sigortasının iş dünyasında yeteri kadar bilinmediğini belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, alacak sigortasının önemine dikkat çekerek, "Çok etkili bir şekilde iş dünyası ile buluşturulması gerekiyor" dedi.

Avdagiç, Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın çok önemli ve doğru bir ürün olduğunu belirterek, şunları söyledi;

"Şirketler böyle bir mekanizmaya dahil olduklarında, ağırlıklı olarak tahsilatla ilgili riskleri devredecekleri için daha çok kendi üretimlerine, Ar-Ge'lerine, pazarlamalarına ve ürün geliştirme tarafına yoğunlaşacaklar. Dolayısıyla mesai ve personel gücünü daha verimli kullanacaklar."