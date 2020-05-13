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Alacak Sigortası'nda son tebliğ ile neler değişti?

Son yayınlanan tebliğ ile Alacak Sigortası'nda hasar ödemeleri reasürans koruması da kazandı.

Alacak Sigortası'nda son tebliğ ile neler değişti?
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Son Yayınlanan Tebliğ ile Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamında bazı değişiklikler oldu.

Bu değişiklikler şu şekilde;

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