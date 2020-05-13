Devlet Destekli Alacak Sigortası hangi teminatları içerir, hangi haller kapsam dışındadır?

13 Mayıs 2020

Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise sözleşmede satış vadesinin belirtildiği; satış sözleşmesinin olmadığı durumlarda ise sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar teminata dahildir.

Kapsam dışında olan haller

• Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, vb.) olan,

• Grup şirketlerine yapılan,

• Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlar,

• Döviz cinsinden düzenlenen faturalar veya sözleşmeler kapsamındaki satışlar teminata dahil değildir.