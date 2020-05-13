Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın faydaları
Devlet Destekli Alacak Sigortası başta güvenli ticaret olmak üzere işletmelere pek çok konuda faydalar sağlıyor.
Şirket yönetimi alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanır.
KOBİ’ler uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak maliyetlerini azaltır.
KOBİ’ler çok uzun zamandır ticaret yaptıkları firmaların durumları ve ödeme performansları hakkında bilgi sahibi olabilirler, ancak yeni müşteri ile karşılaşabilecekleri tahsilat riskini bu ürünü satın alarak elimine edebilirler.
Alacaklarla ilgili sorun olması durumunda hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.