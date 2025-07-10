10 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları her gün olduğu gibi 10 Temmuz Perşembe sabahında da yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. İç piyasalarda döviz kuru ve küresel altın fiyatlarının etkisiyle şekillenen güncel altın satış fiyatları, yatırım planı yapanlar için belirleyici bir rol oynuyor. Peki gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet gibi altın türlerinin 10 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla güncel fiyatları...
Altın fiyatları, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.
Haftanın son işlem gününe yaklaşırken iç piyasada döviz kurundaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynuyor.
Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, "Bugün gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?", "Ons altın kaç dolar?" gibi soruların yanıtını araştırıyor.
Sabah saatlerinde açıklanan güncel verilere göre altın piyasasındaki son durum şöyle:
10 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları:
Gram Altın: Alış 4.267,77 TL – Satış 4.268,19 TL
Ons Altın: Alış 3.316,41 Dolar – Satış 3.316,68 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.955,00 TL – Satış 7.021,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.910,00 TL – Satış 14.043,00 TL
Tam Altın: Alış 27.274,62 TL – Satış 27.826,15 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.738,00 TL – Satış 27.958,00 TL
Ata Altın: Alış 28.126,95 TL – Satış 28.850,43 TL