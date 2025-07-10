Altın fiyatları, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

Haftanın son işlem gününe yaklaşırken iç piyasada döviz kurundaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynuyor.

Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, "Bugün gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?", "Ons altın kaç dolar?" gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Sabah saatlerinde açıklanan güncel verilere göre altın piyasasındaki son durum şöyle:

10 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.267,77 TL – Satış 4.268,19 TL

Ons Altın: Alış 3.316,41 Dolar – Satış 3.316,68 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.955,00 TL – Satış 7.021,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.910,00 TL – Satış 14.043,00 TL

Tam Altın: Alış 27.274,62 TL – Satış 27.826,15 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.738,00 TL – Satış 27.958,00 TL

Ata Altın: Alış 28.126,95 TL – Satış 28.850,43 TL