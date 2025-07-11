Altın fiyatları, Haftanın son işlem günü olan 11 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla da her gün olduğu gibi yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

İç piyasada döviz kurundaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynuyor.

Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, "Bugün gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?", "Ons altın kaç dolar?" gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Günün ilk saatlerinde açıklanan verilere göre altın fiyatlarında son durum şöyle:

11 Temmuz 2025 Cuma güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.305,92 TL – Satış 4.306,35 TL

Ons Altın: Alış 3.331,57 Dolar – Satış 3.331,91 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.012,00 TL – Satış 7.074,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.024,00 TL – Satış 14.147,00 TL

Tam Altın: Alış 27.332,21 TL – Satış 27.884,85 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.963,00 TL – Satış 28.164,00 TL

Ata Altın: Alış 28.186,34 TL – Satış 28.911,29 TL

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