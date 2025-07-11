11 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde. Her gün olduğu gibi jeopolitik gerilimler, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarının seyrini doğrudan etkiliyor. Peki gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet gibi altın türlerinin 11Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla güncel fiyatları...
Altın fiyatları, Haftanın son işlem günü olan 11 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla da her gün olduğu gibi yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.
İç piyasada döviz kurundaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynuyor.
Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, "Bugün gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?", "Ons altın kaç dolar?" gibi soruların yanıtını araştırıyor.
Günün ilk saatlerinde açıklanan verilere göre altın fiyatlarında son durum şöyle:
11 Temmuz 2025 Cuma güncel altın fiyatları
Gram Altın: Alış 4.305,92 TL – Satış 4.306,35 TL
Ons Altın: Alış 3.331,57 Dolar – Satış 3.331,91 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.012,00 TL – Satış 7.074,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.024,00 TL – Satış 14.147,00 TL
Tam Altın: Alış 27.332,21 TL – Satış 27.884,85 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.963,00 TL – Satış 28.164,00 TL
Ata Altın: Alış 28.186,34 TL – Satış 28.911,29 TL
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