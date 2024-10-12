12 Ekim 2024 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram ve tam altın ne kadar?
Altın fiyatları, hem iç hem de dış piyasaların dalgalanması nedeniyle yatırımcıların yakın takibinde. Özellikle yüksek enflasyon ve jeopolitik riskler, altına olan talebi artırıyor. Vatandaşlar, 12 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatlarını öğrenmek için arayışta. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının bugünkü durumu…
12 Ekim 2024 Cumartesi itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Özellikle döviz kurları ve küresel gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle altın, birikimlerini koruma amacı güden vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri haline geldi.
Altın, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde "güvenli liman" olarak görülüyor. İsrail-İran-Lübnan gerilimleri gibi gelişmeler de altın talebini artırıyor. Bu sebeple, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları günlük olarak takip ediliyor.
12 Ekim Cumartesi 07:15 itibarıyla güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatı
Alış: 3.025,93
Satış: 3.076,16
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.957
Satış: 5.019
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.884
Satış 10.033
Tam altın fiyatı
Alış: 19.767
Satış: 19.995
Ons altın fiyatı (dolar)
Alış: 2.657,3
Satış: 2658.3
Cumhuriyet altını
Alış: 18.707,6200
Satış: 19.057,8600
Ata altın fiyatı
Alış: 20.300
Satış: 20.523