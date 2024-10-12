12 Ekim 2024 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram ve tam altın ne kadar?

12 Ekim 2024 Cumartesi itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Özellikle döviz kurları ve küresel gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle altın, birikimlerini koruma amacı güden vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri haline geldi.

Altın, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde "güvenli liman" olarak görülüyor. İsrail-İran-Lübnan gerilimleri gibi gelişmeler de altın talebini artırıyor. Bu sebeple, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları günlük olarak takip ediliyor.

12 Ekim Cumartesi 07:15 itibarıyla güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı

Alış: 3.025,93

Satış: 3.076,16

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.957

Satış: 5.019

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.884

Satış 10.033

Tam altın fiyatı

Alış: 19.767

Satış: 19.995

Ons altın fiyatı (dolar)

Alış: 2.657,3

Satış: 2658.3

Cumhuriyet altını

Alış: 18.707,6200

Satış: 19.057,8600

Ata altın fiyatı

Alış: 20.300

Satış: 20.523