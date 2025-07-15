Altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan 15 Temmuz 2025 Salı sabahı itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde.

Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, "Bugün gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?", "Ons altın kaç dolar?" gibi soruların yanıtını araştırıyor.

ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların güvenli liman talebini artırmasıyla altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Spot altın ons başına 3.365 dolara kadar çıkarak önceki seanstaki kaybını telafi etti. Küresel ticaret politikalarındaki belirsizlik ve ABD Başkanı Trump’ın çelişkili açıklamaları, piyasalarda yön arayışını sürdürürken altın temkinli yükseliş eğilimini koruyor.

ABD enflasyon verileri öncesinde piyasalarda temkinli bekleyiş sürerken, altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Güvenli liman varlığı olarak görülen altın, yatırımcıların ABD-AB ticaret ilişkilerindeki çelişkili açıklamaları değerlendirmesiyle değer kazandı.

Spot altın, bu sabah itibarıyla yüzde 0,65 artışla ons başına 3.365,20 dolara kadar çıktı. Son saatlerde ise 3.362,30 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu artış, önceki seansta yaşanan sınırlı düşüşü telafi ederken, piyasalardaki küresel belirsizliklerin etkisini de bir kez daha ortaya koydu.

Piyasalarda hareketliliğin temel nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikasına ilişkin belirsizlik yaratan açıklamaları oldu. Başkan Trump, yabancı hükümetlere gönderilen gümrük tarife mektuplarının “anlaşmalar” olduğunu yineledi. Ancak aynı zamanda Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer büyük ekonomilerle yeni görüşmelere açık olduğunu ifade etti. Bu çelişkili duruş, piyasalarda net bir yön oluşmasını engelliyor.

Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 25’in üzerinde yükselerek Nisan ayında 3.500 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak son dönemdeki yönsüz seyir, yatırımcıların yüksek seviyelerden alım yapma konusunda tereddüt yaşamasına neden oluyor.

City Index piyasa analisti Fawad Razaqzada, “Ticaret görüşmeleri Ağustos’tan önce kötüleşirse, altının eski rekor seviyelerini yeniden test ettiğini ve hatta aşabileceğini görebiliriz. Ancak şu anda piyasa 'bekle ve gör' modunda. Temkinli iyimserlik sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, spot gümüş fiyatı da dünkü gerilemenin ardından bugün 38,30 dolar/ons seviyesine toparlandı.

İşte 15 Temmuz Salı altın piyasasında güncel fiyatlar:

Gram Altın: Alış 4.349,00 TL – Satış 4.349,48 TL

Ons Altın: Alış 3.365,20 Dolar – Satış 3.365,55 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.043,00 TL – Satış 7.099,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.086,00 TL – Satış 14.199,00 TL

Tam Altın: Alış 27.604,49 TL – Satış 28.149,24 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.086,00 TL – Satış 28.267,00 TL

Ata Altın: Alış 28.467,13 TL – Satış 29.185,41 TL

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