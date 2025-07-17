Altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan 17 Temmuz 2025 Perşembe sabahında da yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar?", "Ons altın kaç dolar?" gibi sorulara yanıt ararken, piyasalar da altının yönüne dair ipuçlarını takip ediyor.

17 Temmuz Perşembe günü sabahın ilk saatlerinde altın fiyatlarında son durum şöyle:

Gram Altın: Alış 4.318,52 TL – Satış 4.318,97 TL

Ons Altın: Alış 3.339,06 Dolar – Satış 3.339,39 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.994,00 TL – Satış 7.099,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.987,00 TL – Satış 14.198,00 TL

Tam Altın: Alış 27.521,20 TL – Satış 28.057,39 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.888,00 TL – Satış 28.266,00 TL

Ata Altın: Alış 28.381,24 TL – Satış 29.090,17 TL

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