  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Altın
Takip Et

17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde. Her gün olduğu gibi jeopolitik gerilimler, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarının seyrini doğrudan etkiliyor. Peki gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet gibi altın türlerinin 17 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel fiyatları...

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?
Takip Et

Altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan 17 Temmuz 2025 Perşembe sabahında da yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar?", "Ons altın kaç dolar?" gibi sorulara yanıt ararken, piyasalar da altının yönüne dair ipuçlarını takip ediyor.

17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu? - Resim : 1

17 Temmuz Perşembe günü sabahın ilk saatlerinde altın fiyatlarında son durum şöyle:

Gram Altın: Alış 4.318,52 TL – Satış 4.318,97 TL
Ons Altın: Alış 3.339,06 Dolar – Satış 3.339,39 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.994,00 TL – Satış 7.099,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.987,00 TL – Satış 14.198,00 TL
Tam Altın: Alış 27.521,20 TL – Satış 28.057,39 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.888,00 TL – Satış 28.266,00 TL
Ata Altın: Alış 28.381,24 TL – Satış 29.090,17 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (17 Temmuz Perşembe Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (17 Temmuz Perşembe Güncel Döviz Kurları)Dolar
Altın fiyatlarında son durum

Altın Haberleri

Altın fiyatlarında son durum
Yeni günde yükseliş dikkat çekiyor

Gram Altın Haberleri

Yeni günde yükseliş dikkat çekiyor
Altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek Altın Haberleri

Altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu?
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın gram altın çeyrek altın