Altın fiyatları, haftanın son işlem günü olan 18 Temmuz 2025 Cuma sabahında da yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik tansiyonlar ve döviz kurundaki dalgalanmalar, altının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar?", "Altın fiyatlarında yön ne olur?" gibi sorulara yanıt ararken, piyasalar da altının seyrine dair ipuçlarını dikkatle inceliyor.

18 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son durum şöyle:

Gram Altın: Alış 4.324,39 TL – Satış 4.324,87 TL

Ons Altın: Alış 3.335,23 Dolar – Satış 3.335,54 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.041,00 TL – Satış 7.115,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.083,00 TL – Satış 14.229,00 TL

Tam Altın: Alış 27.595,94 TL – Satış 28.140,52 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.079,00 TL – Satış 28.328,00 TL

Ata Altın: Alış 28.458,31 TL – Satış 29.176,37 TL

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