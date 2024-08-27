2024 yılı sonu tahminleri: Ons altın 2 bin 700 dolar; gram altın 3 bin 750 lira

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (FED) eylül ayında politika faizini indirmesini bekliyor. Bunun da ons altının daha da yükseleceği belirtiliyor.

Hürriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın da bulunduğu büyük bankalar, altının onsunun 2 bin 700 dolara yükselebileceği üzerinde duruyor.

ABD’nin önde gelen bankalarından Bank of America da rekor seviyelerdeki fiyatlara karşın yatırımcılara altın alımı tavsiyesinde bulundu.

2024 sonu gram altın tahmini

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yıl sonunda gram altının 3 bin 500 TL’ye yükselmesini beklediğini ancak son gelişmeler sonrası gram altının yıl sonunda 3 bin 750 TL’ye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.