22 Nisan altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu?
Ons altın rekor üstüne rekor kırıyor. Buna bağlı olarak Türkiye'de de altın fiyatları rekor tazeliyor. Yatırımcıların büyük bir bölümü gram altın ve çeyrek altın biriktirirken altın fiyatları araştırılıyor. Yoğun şekilde "Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu?" soruları yöneltiliyor.
Ons altın tarihi bir zirve yaparak 3500 doları gördü. Bu seviyelerden hafif satış yerken 3467 seviyelerinde işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Powell’a zaman zaman yüklenmesi belirsizlikleri artırırken yurt içinde de altın fiyatları tırmanıyor. Gram altın rekor kırarak 4300 liraya kadar çıktı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatı alış: 4.266 TL satış: 4.267 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA
Çeyrek altın fiyatı alış: 6.792 TL satış: 6.947 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın fiyatı alış: 13.541 TL satış: 13.894 TL
TAM ALTIN KAÇ TL
Tam altın fiyatı alış: 27.168 TL satış: 27.704 TL