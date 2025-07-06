6 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında 6 Temmuz 2025 Pazar gününe ait fiyatlar belli oldu.

Hem yatırımcıların hem de birikim yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları, haftanın son gününde de gündemdeki yerini koruyor.

İç piyasada döviz kurundaki dalgalanma ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, “Bugün gram altın kaç TL?”, “Ons altın kaç dolar oldu", "Altın fiyatları ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.

6 Temmuz Pazar sabah saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle:

Altın fiyatları (6 Temmuz 2025)

Gram Altın: Alış 4.273,98 TL – Satış 4.274,48 TL

Ons Altın: Alış 3334,90 dolar – Satış 3335,30 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.929,00 TL – Satış 6.992,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.859,00 TL – Satış 13.985,00 TL

Tam Altın: Alış 27.632,00 TL – Satış 27.842,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.221,00 TL – Satış 28.647,00 TL

Ata Altın: Alış 28.312,00 TL – Satış 28.568,00 TL