7 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları yeni haftaya aşağı yönlü bir hareketle başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, iç piyasada altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. İşte 7 Temmuz 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve Ata altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeni haftaya düşüşle başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu yakından takip ederken “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?”, “Cumhuriyet altını fiyatı kaç lira?” gibi soruların yanıtı merak ediliyor.
İşte 7 Temmuz Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla altın piyasasında güncel fiyatlar:
Gram Altın: Alış 4.251,85 TL – Satış 4.252,22 TL
Ons Altın: Alış 3.308,48 dolar – Satış 3.308,85 dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.930,00 TL – Satış 7.013,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.860,00 TL – Satış 14.027,00 TL
Tam Altın: Alış 27.227,74 TL – Satış 27.758,25 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.635,00 TL – Satış 27.925,00 TL
Ata Altın: Alış 28.078,60 TL – Satış 28.780,03 TL
Döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve küresel altın fiyatlarındaki artış, yurt içi altın fiyatlarının seyrini doğrudan etkilemeye devam ediyor.