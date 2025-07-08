8 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini yeniden bu güvenli limana çevirdi. 8 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla gram altın, geçtiğimiz haftaya göre yukarı yönlü bir seyir izlemeye devam ediyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu yakından takip ederken “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?”, “Cumhuriyet altını fiyatı kaç lira?” gibi soruların yanıtı merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu’da savaşın sona ermesi ve ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinde uzlaşma sağlanmasıyla düşüş yaşayan gram altın, 4.200 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak 23 Haziran haftasından itibaren toparlanma sürecine giren gram altın, son bir haftada yaklaşık 75 TL artış göstererek yeniden yatırımcının gözdesi oldu.

İç piyasada dolar/TL kurunda sınırlı bir yükseliş yaşansa da, ons altında devam eden yukarı sinyallerin etkisiyle gram altında yükseliş beklentisi sürüyor. Uzmanlar, yeni zirvelerin görülebileceğini belirtiyor.

8 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları

Gram altın alış/satış: 4.282,85 TL / 4.283,32 TL

Çeyrek altın alış/satış: 6.959,00 TL / 7.019,00 TL

Yarım altın alış/satış: 13.917,00 TL / 14.036,00 TL

Tam altın alış/satış: 27.251,91 TL / 27.782,93 TL

Cumhuriyet altını alış/satış: 27.752,00 TL / 27.946,00 TL

Ons altın alış/satış: 3.330,81 dolar / 3.331,03 dolar

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