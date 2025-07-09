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9 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 9 Temmuz Çarşamba günü gerileme eğilimi gösterdi. Gram altın 4.240 TL seviyesine kadar çekilirken, çeyrek altın yeniden 7.000 TL'nin altına indi. Düşüşte, küresel piyasalarda ons altının 3.295 dolar seviyelerinde yatay seyretmesi ve döviz kurundaki sınırlı gevşeme etkili oldu. Piyasalar yönünü ararken, yatırımcılar güncel altın fiyatlarını dikkatle izliyor. İşte 9 Temmuz Çarşamba gününde sabah saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları...

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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9 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?
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Altın piyasaları, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Yatırımcıların sıkça sorduğu "Altın ne kadar oldu?", "Gram altın düştü mü?", "Çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtı, altın fiyatlarının yön aradığı bu günlerde önem kazanıyor.

Küresel piyasalarda ons altının 3.295 dolar civarında yatay bir görüntü sergilemesi ve döviz kurundaki dalgalanmanın hafiflemesi, iç piyasada altın fiyatlarını aşağı çekti.

9 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu? - Resim : 1

Vatandaşlar ve yatırımcılar "Bugün altın ne kadar oldu?", "Gram ve çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtını ararken, piyasalardan alınan güncel verilere göre altının alış ve satış fiyatları şöyle:

9 Temmuz 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları

* Gram altın

Alış: 4.240,03 TL
Satış: 4.240,50 TL

* Çeyrek altın

Alış: 6.910,00 TL
Satış: 6.971,00 TL

* Yarım altın

Alış: 13.819,00 TL
Satış: 13.941,00 TL

* Tam altın

Alış: 27.267,81 TL
Satış: 27.799,14 TL

* Cumhuriyet altını

Alış: 27.554,00 TL
Satış: 27.756,00 TL

* Ons altın

Alış: 3.295,58 Dolar
Satış: 3.295,92 Dolar

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