9 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?

Altın piyasaları, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Yatırımcıların sıkça sorduğu "Altın ne kadar oldu?", "Gram altın düştü mü?", "Çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtı, altın fiyatlarının yön aradığı bu günlerde önem kazanıyor.

Küresel piyasalarda ons altının 3.295 dolar civarında yatay bir görüntü sergilemesi ve döviz kurundaki dalgalanmanın hafiflemesi, iç piyasada altın fiyatlarını aşağı çekti.

Vatandaşlar ve yatırımcılar "Bugün altın ne kadar oldu?", "Gram ve çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtını ararken, piyasalardan alınan güncel verilere göre altının alış ve satış fiyatları şöyle:

9 Temmuz 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları

* Gram altın

Alış: 4.240,03 TL

Satış: 4.240,50 TL

* Çeyrek altın

Alış: 6.910,00 TL

Satış: 6.971,00 TL

* Yarım altın

Alış: 13.819,00 TL

Satış: 13.941,00 TL

* Tam altın

Alış: 27.267,81 TL

Satış: 27.799,14 TL

* Cumhuriyet altını

Alış: 27.554,00 TL

Satış: 27.756,00 TL

* Ons altın

Alış: 3.295,58 Dolar

Satış: 3.295,92 Dolar