ABD enflasyon verisiyle gerileyen ons altın toparlanıyor

ABD'dün açıklanan TÜFE verilerinin ardından 3.360 dolardan 3.320 dolara kadar geri çekilen ons altın, yeniden gösteriliri Trump'ın ticaret politikasının yarattığı belirsizliğe çevirdi.

ABD'nin AB ve Japonya ile ticari ilişkilerinin geleceğine yönelik belirsizlik ons altını bu sabah 3.333 doların üzerine taşıdı.

Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant, "Bence piyasa gümrük tarifelerine odaklanmaya devam ediyor ve bu da altının desteklenmesini sağlıyor. Mayıs ayının ortasından bu yana devam eden aralıkta yer almamıza rağmen altın üzerinde yükseliş eğilimini sürdürüyorum"dedi.

Analistler ons altın için bugün destek noktalarını 3.320 ve 3.307 dolar olarak sıralıyorlar. Direnç noktamları ise 3.337 ve 3.364 dolarda.

Diğer tarafta, spot gümüş pazartesi günü Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra dün yüzde 0,9 düşüşle ons başına 37,69 dolara geriledi. Bu sabah ise yüzde 0,3 artışla 37,81 dolarda.

Grant. "Gümüş için yukarı yönlü bir sonraki hedefim 41,61 $/ons. Piyasanın herhangi bir gerilemeyi alım fırsatı olarak göreceğini düşünüyorum" dedi.