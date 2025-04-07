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Aktif Portföy Fon Yönetimi/Manzakoğlu: Altına temkinli yaklaşmak gerek

Trump’ın yeni gümrük tarifesi politikası ABD borsalarında kayıplara yol açtı. Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Manzakoğlu, "3.150 dolara kadar yükseldiği seviyede altın alımı biraz daha temkinli yaklaşılmayı gerektiriyor" dedi.

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Hande EĞİLMEZ ENİŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı ka­rarlar küresel tica­ret ilişkilerini yeniden şekil­lendirirken, piyasalarda dal­galanmalara yol açtı. Dünya Gazetesi TV YouTube kana­lında yayınlanan Ekonomiye Dair programına konuk olan Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kı­vanç Manzakoğlu, “Trump seçim öncesin­de dış ticaret dengesine bağ­lı olarak tarifeleri artıraca­ğına dair sinyaller vermişti. Ancak, açıklamaların bu ka­dar sert olması beklenenden fazla bir etki yarattı.

Özel­likle teknoloji hisselerinde, Nvidia ve Tesla gibi şirket­lerde de sert düşüşler göz­lemleniyor. Dolayısıyla, bu fırtına kısa sürede geçebilir demek zor. Eğer fiyatlar S&P 500’de 5350-5450 seviyeleri­ne kadar düşerse, alım fırsa­tı olabilir. Ancak, bu seviye­nin altına sarkarsa, farklı bir senaryo gündeme gelir” yo­rumu yaptı.

Avrupa Merkez Banka­sı Başkanı Christine Lagar­de’ın açıklamalarına dikkat çeken Manzakoğlu “Artık oy birliğiyle karar almamız ge­rekiyor’ diyerek, birliğin or­tak hareket etme yeteneği üzerinde de bir sorgulama başlatmış oldu.

Çin ise bu tür ticaret savaşları konusunda çok deneyimli ve onlardan da benzer bir karşılık gelebilir. Şu anda piyasalar dalgalan­mış durumda, alım fırsatla­rı olabilir yalnız temkinli ol­makta fayda var” görüşünü dile getirdi.

“Gümüşe yönelmek mantıklı olabilir”

Manzakoğlu, “3.150 dolara kadar yükseldiği seviyede al­tın alımı biraz daha temkin­li yaklaşılmayı gerektiriyor. Eğer daha önce düşük sevi­yelerden aldıysanız, bu se­viyelerdeki altın pozisyon­larını taşımakta bir sakınca yok, ancak yeni alımlar için 3.100 doların üzeri biraz iddi­alı.

Gümüş ise henüz o kadar hızlı yükselmedi ve 34 dolar­lık seviyelere kadar zorlandı. Bu nedenle, altın yerine gü­müşe de yönelmek mantık­lı olabilir. Gümüşün endüst­riyel kullanımının artması, gelecekte daha fazla değer kazanabileceğini gösteri­yor” ifadelerini kullandı.

“18 Mart sonrası yurt içi tarafa bakacak olursak yatırımcı­ların tepkisi, çıkış yapmaya yönelikti. Çünkü yatırımcı­lar likiditeyi kaybetmekten ve faizlerin hızla yukarı git­mesinden çekindiler” diyen Manzakoğlu, ancak bundan sonrası için daha sakin bir dönem beklediğini dile ge­tirdi.

Manzakoğlu, “Para pi­yasası fonları ve hisse senedi fonları gibi riskli varlıkların da tekrar göz önünde bulun­durulması gerektiğini, bir kısım ile mevduat gibi daha stabil seçenekler de tercih edilebileceğini, bu dönem­de yatırımcıların alım satım yaparken dikkatli olması ve fırsatları kademeli olarak de­ğerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Faizde sürpriz beklemiyor

Mart ayı enflasyon veri­lerinin beklenenden düşük gelmesinin, piyasa oyuncu­ları tarafından rahatlatıcı bir haber olarak yorumlandığı­nı ifade eden Manzakoğlu, “Nisan ayında Merkez Ban­kası’nın kararına gelirsek, fa­iz indirimlerinin sona erdi­ği ve bundan sonra faizlerde bir değişiklik yapılmayacağı beklentisi hakim. Dolayısıy­la, sürpriz bir açıklama olma­dığı sürece nisan ayında fa­izde bir değişiklik beklemi­yorum.

Haziran ve sonrasına daha net bir tablo oluşacak­tır” diye konuştu. Manzakoğ­lu, son olarak BIST 100 için, “9.400 seviyesi önemli. Bu­nun altında 8.800-8.500 gibi seviyeler görülebilir. Bu se­viyelere dikkat edilmesi ve uzun vadeli pozisyonlar için temkinli bir yaklaşım benim­senmesi faydalı olacaktır. Ya­tırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak seçi­ci olmaları ve risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği söylenebilir” yorumu yaptı.

Dünya Gazetesi TV You­Tube kanalındaki yayını iz­lemek için: https://youtu. be/XqYLhuxO6Qw?si=Eo­AjoO_GB3wYOzJka

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL