Aktif Portföy Fon Yönetimi/Manzakoğlu: Altına temkinli yaklaşmak gerek
Trump’ın yeni gümrük tarifesi politikası ABD borsalarında kayıplara yol açtı. Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Manzakoğlu, "3.150 dolara kadar yükseldiği seviyede altın alımı biraz daha temkinli yaklaşılmayı gerektiriyor" dedi.
Hande EĞİLMEZ ENİŞ
ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararlar küresel ticaret ilişkilerini yeniden şekillendirirken, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Dünya Gazetesi TV YouTube kanalında yayınlanan Ekonomiye Dair programına konuk olan Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu, “Trump seçim öncesinde dış ticaret dengesine bağlı olarak tarifeleri artıracağına dair sinyaller vermişti. Ancak, açıklamaların bu kadar sert olması beklenenden fazla bir etki yarattı.
Özellikle teknoloji hisselerinde, Nvidia ve Tesla gibi şirketlerde de sert düşüşler gözlemleniyor. Dolayısıyla, bu fırtına kısa sürede geçebilir demek zor. Eğer fiyatlar S&P 500’de 5350-5450 seviyelerine kadar düşerse, alım fırsatı olabilir. Ancak, bu seviyenin altına sarkarsa, farklı bir senaryo gündeme gelir” yorumu yaptı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarına dikkat çeken Manzakoğlu “Artık oy birliğiyle karar almamız gerekiyor’ diyerek, birliğin ortak hareket etme yeteneği üzerinde de bir sorgulama başlatmış oldu.
Çin ise bu tür ticaret savaşları konusunda çok deneyimli ve onlardan da benzer bir karşılık gelebilir. Şu anda piyasalar dalgalanmış durumda, alım fırsatları olabilir yalnız temkinli olmakta fayda var” görüşünü dile getirdi.
“Gümüşe yönelmek mantıklı olabilir”
Manzakoğlu, “3.150 dolara kadar yükseldiği seviyede altın alımı biraz daha temkinli yaklaşılmayı gerektiriyor. Eğer daha önce düşük seviyelerden aldıysanız, bu seviyelerdeki altın pozisyonlarını taşımakta bir sakınca yok, ancak yeni alımlar için 3.100 doların üzeri biraz iddialı.
Gümüş ise henüz o kadar hızlı yükselmedi ve 34 dolarlık seviyelere kadar zorlandı. Bu nedenle, altın yerine gümüşe de yönelmek mantıklı olabilir. Gümüşün endüstriyel kullanımının artması, gelecekte daha fazla değer kazanabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
“18 Mart sonrası yurt içi tarafa bakacak olursak yatırımcıların tepkisi, çıkış yapmaya yönelikti. Çünkü yatırımcılar likiditeyi kaybetmekten ve faizlerin hızla yukarı gitmesinden çekindiler” diyen Manzakoğlu, ancak bundan sonrası için daha sakin bir dönem beklediğini dile getirdi.
Manzakoğlu, “Para piyasası fonları ve hisse senedi fonları gibi riskli varlıkların da tekrar göz önünde bulundurulması gerektiğini, bir kısım ile mevduat gibi daha stabil seçenekler de tercih edilebileceğini, bu dönemde yatırımcıların alım satım yaparken dikkatli olması ve fırsatları kademeli olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Faizde sürpriz beklemiyor
Mart ayı enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesinin, piyasa oyuncuları tarafından rahatlatıcı bir haber olarak yorumlandığını ifade eden Manzakoğlu, “Nisan ayında Merkez Bankası’nın kararına gelirsek, faiz indirimlerinin sona erdiği ve bundan sonra faizlerde bir değişiklik yapılmayacağı beklentisi hakim. Dolayısıyla, sürpriz bir açıklama olmadığı sürece nisan ayında faizde bir değişiklik beklemiyorum.
Haziran ve sonrasına daha net bir tablo oluşacaktır” diye konuştu. Manzakoğlu, son olarak BIST 100 için, “9.400 seviyesi önemli. Bunun altında 8.800-8.500 gibi seviyeler görülebilir. Bu seviyelere dikkat edilmesi ve uzun vadeli pozisyonlar için temkinli bir yaklaşım benimsenmesi faydalı olacaktır. Yatırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak seçici olmaları ve risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği söylenebilir” yorumu yaptı.
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