Aktif Portföy Fon Yönetimi/Manzakoğlu: Altına temkinli yaklaşmak gerek

Hande EĞİLMEZ ENİŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı ka­rarlar küresel tica­ret ilişkilerini yeniden şekil­lendirirken, piyasalarda dal­galanmalara yol açtı. Dünya Gazetesi TV YouTube kana­lında yayınlanan Ekonomiye Dair programına konuk olan Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kı­vanç Manzakoğlu, “Trump seçim öncesin­de dış ticaret dengesine bağ­lı olarak tarifeleri artıraca­ğına dair sinyaller vermişti. Ancak, açıklamaların bu ka­dar sert olması beklenenden fazla bir etki yarattı.

Özel­likle teknoloji hisselerinde, Nvidia ve Tesla gibi şirket­lerde de sert düşüşler göz­lemleniyor. Dolayısıyla, bu fırtına kısa sürede geçebilir demek zor. Eğer fiyatlar S&P 500’de 5350-5450 seviyeleri­ne kadar düşerse, alım fırsa­tı olabilir. Ancak, bu seviye­nin altına sarkarsa, farklı bir senaryo gündeme gelir” yo­rumu yaptı.

Avrupa Merkez Banka­sı Başkanı Christine Lagar­de’ın açıklamalarına dikkat çeken Manzakoğlu “Artık oy birliğiyle karar almamız ge­rekiyor’ diyerek, birliğin or­tak hareket etme yeteneği üzerinde de bir sorgulama başlatmış oldu.

Çin ise bu tür ticaret savaşları konusunda çok deneyimli ve onlardan da benzer bir karşılık gelebilir. Şu anda piyasalar dalgalan­mış durumda, alım fırsatla­rı olabilir yalnız temkinli ol­makta fayda var” görüşünü dile getirdi.

“Gümüşe yönelmek mantıklı olabilir”

Manzakoğlu, “3.150 dolara kadar yükseldiği seviyede al­tın alımı biraz daha temkin­li yaklaşılmayı gerektiriyor. Eğer daha önce düşük sevi­yelerden aldıysanız, bu se­viyelerdeki altın pozisyon­larını taşımakta bir sakınca yok, ancak yeni alımlar için 3.100 doların üzeri biraz iddi­alı.

Gümüş ise henüz o kadar hızlı yükselmedi ve 34 dolar­lık seviyelere kadar zorlandı. Bu nedenle, altın yerine gü­müşe de yönelmek mantık­lı olabilir. Gümüşün endüst­riyel kullanımının artması, gelecekte daha fazla değer kazanabileceğini gösteri­yor” ifadelerini kullandı.

“18 Mart sonrası yurt içi tarafa bakacak olursak yatırımcı­ların tepkisi, çıkış yapmaya yönelikti. Çünkü yatırımcı­lar likiditeyi kaybetmekten ve faizlerin hızla yukarı git­mesinden çekindiler” diyen Manzakoğlu, ancak bundan sonrası için daha sakin bir dönem beklediğini dile ge­tirdi.

Manzakoğlu, “Para pi­yasası fonları ve hisse senedi fonları gibi riskli varlıkların da tekrar göz önünde bulun­durulması gerektiğini, bir kısım ile mevduat gibi daha stabil seçenekler de tercih edilebileceğini, bu dönem­de yatırımcıların alım satım yaparken dikkatli olması ve fırsatları kademeli olarak de­ğerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Faizde sürpriz beklemiyor

Mart ayı enflasyon veri­lerinin beklenenden düşük gelmesinin, piyasa oyuncu­ları tarafından rahatlatıcı bir haber olarak yorumlandığı­nı ifade eden Manzakoğlu, “Nisan ayında Merkez Ban­kası’nın kararına gelirsek, fa­iz indirimlerinin sona erdi­ği ve bundan sonra faizlerde bir değişiklik yapılmayacağı beklentisi hakim. Dolayısıy­la, sürpriz bir açıklama olma­dığı sürece nisan ayında fa­izde bir değişiklik beklemi­yorum.

Haziran ve sonrasına daha net bir tablo oluşacak­tır” diye konuştu. Manzakoğ­lu, son olarak BIST 100 için, “9.400 seviyesi önemli. Bu­nun altında 8.800-8.500 gibi seviyeler görülebilir. Bu se­viyelere dikkat edilmesi ve uzun vadeli pozisyonlar için temkinli bir yaklaşım benim­senmesi faydalı olacaktır. Ya­tırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak seçi­ci olmaları ve risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği söylenebilir” yorumu yaptı.

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