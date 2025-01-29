Altın 3 bin doları gümüş 40 doları aşacak

Geçen yılı rekor sevi­yelerde kapatan altın fiyatlarının bu yıl da yükselişini sürdürmesi bek­leniyor. Kıymetli maden tica­reti şirketlerinden Troy Kıy­metli Maden Ticaret AŞ, ha­zırladığı ‘Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri’ rapo­runu açıkladı. Raporda, geçen yıl tarihi rekor seviyelerini gören altının ons fiyatının bu yıl da artmaya devam ederek ons bazında 3 bin doları aş­masının beklendiğine işaret edildi.

Raporda, geçen yıl ya­tırımcısının yüzünü güldüren gümüş fiyatlarının 2025’te de yükselişine devam edeceği ve ons bazında 40 doları aşabi­leceği tahmininde bulunuldu. Raporda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başta altın ve gümüş olmak üzere platin ve palad­yum gibi kıymetli madenler açısından ‘boğa piyasası’nın hâkim olacağı belirtildi.

12 yılın zirvesini gördü

Geçen yıl altının ons fiyatı­nın tarihi seviyelere çıktığına, gümüş fiyatlarının ise son 12 yılın zirvesine yükseldiğine dikkat çekilen raporda, “Altın fiyatları 2024'ü ons bazında 2 bin 623 dolarda kapattı. Böy­lece altın geçen yıl yatırımcı­sına dolar bazında yüzde 27 getiri sundu” denildi.

Yüksek riskler talebi artıracak

2025’in, risklerin yüksek seviyede süreceği bir yıl ola­cağına dikkat çekilen raporda, “Jeopolitik risklerin yanı sı­ra küresel ticarete ilişkin olası risklerdeki artış ve hızı yavaş­lasa bile olası faiz indirimleri­nin, altının cazibesini artırıp fiyatlamalara olumlu yönde etki etmesini bekliyoruz.

Ay­rıca merkez bankalarının re­zerv çeşitlendirme yolunda altın talebine devam edece­ğini ve altının sergilediği ba­şarılı performansla ETF’lere de ilginin artacağını tahmin ediyoruz. 2024’te olduğu gi­bi bu yıl da jeopolitik riskler, merkez bankaları alımları ve faiz indirimleri gibi faktörle­rin altın fiyatlarının yüksel­mesini desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz” de­nildi. Raporda, ‘Boğa Piyasa­sı’nın 2025’te de devam ede­ceğini ve altının ons bazında 3 bin doları aşmasının bek­lendiği vurgulandı.

Gümüşün geçen yıl yatı­rımcısına yüzde 21 kazanç sağladığı belirtilen rapor­da 2025’in, gümüşün yukarı yönde hareketini sürdürece­ği bir yıl olacağı ve yıl içinde ons bazında 40 dolar seviye­sini aşacağı öngörüldü.

2025'te platin ve paladyum fiyatları toparlanacak

Hibrit araçtan bataryalı elektrikli araçlara yönelik talep ve arzındaki artışın bu madenlerin kullanımını azalttığı için platin ve paladyuma talebin de olumsuz etkilendiği belirtilen raporda, 2024’ü platin, yüzde 9 kayıpla 906 dolar, paladyumun ise yüzde 17 kayıpla 914 dolar seviyesinde kapattığı hatırlatıldı.

Raporda, bu yıla 906 dolar ile başlayan platinin, arz kısıtlamaları etkisiyle yükseleceği ve bu yılı bin 200 dolarlarda kapatacağı tahmini yer alıyor. Dört yıldır yaşadığı sert kayıplarla ons bazında 900 dolara gerileyen paladyum açısından mevcut seviyelerin alım fırsatı yarattığı belirtilen raporda, fiyatın gelecek taleple artacağı ve yılı bin 175 dolar seviyelerinde tamamlayacağı öngörülüyor.

"Altında Çin yukarı, Rusya ise aşağı yönlü etki yapabilir"

DÜNYA Gazetesi Yazarı Cenk Akyoldaş, “Altın piyasası uzun zamandır bir boğa piyasası içerisinde hareket ediyor ve son dönemde yeni zirvelere ulaştı. Altın fiyatları 2.800 dolara kadar yükselerek önemli bir direnç seviyesini test etti. Bu yükselişin arkasında, jeopolitik riskler, güvenli liman arayışı, tahvil faizlerindeki artış ve likiditenin altına yönelmesi gibi faktörler bulunuyor. Özellikle Ukrayna savaşı sonrasında Rusya’nın varlıklarının dondurulması ve Çin başta olmak üzere birçok ülkenin rezervlerini kendi kontrolünde tutma eğilimi, altın talebini artırıyor” dedi.

Akyoldaş, Çin’in ABD tahvillerini satarak altına dönmesinin altın üzerinde yukarı yönlü, Ukrayna Savaşı’nın sonlanıp Rusya’nın yeniden sisteme entegrasyonunun ise aşağı yönlü etki yapacağını not etti. Akyoldaş, önümüzdeki 1-2 ay içinde bu hikayenin nasıl şekilleneceğine dair bir yön çizileceğini vurguladı. Gümüş tarafında ise hikayenin sanayi üretimine bağlı olduğunu dile getiren Akyoldaş, 40 ve sonrasında eski zirve olan 50 dolar için öncelikle 35-36 dolardaki direnç seviyelerinin geçilmesi gerektiğini söyledi.