Altın 3 bin doları gümüş 40 doları aşacak
Yatırımcıların güvenli limanı altın için yeni bir haber, Troy Kıymetli Maden'in ‘Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri’ raporundan geldi. Raporda, altının 2025’te ons bazında 3 bin doları aşacağı tahmin edildi. Gümüş fiyatlarının ise ons bazında 40 doları aşması bekleniyor.
Geçen yılı rekor seviyelerde kapatan altın fiyatlarının bu yıl da yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Kıymetli maden ticareti şirketlerinden Troy Kıymetli Maden Ticaret AŞ, hazırladığı ‘Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri’ raporunu açıkladı. Raporda, geçen yıl tarihi rekor seviyelerini gören altının ons fiyatının bu yıl da artmaya devam ederek ons bazında 3 bin doları aşmasının beklendiğine işaret edildi.
Raporda, geçen yıl yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş fiyatlarının 2025’te de yükselişine devam edeceği ve ons bazında 40 doları aşabileceği tahmininde bulunuldu. Raporda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başta altın ve gümüş olmak üzere platin ve paladyum gibi kıymetli madenler açısından ‘boğa piyasası’nın hâkim olacağı belirtildi.
12 yılın zirvesini gördü
Geçen yıl altının ons fiyatının tarihi seviyelere çıktığına, gümüş fiyatlarının ise son 12 yılın zirvesine yükseldiğine dikkat çekilen raporda, “Altın fiyatları 2024'ü ons bazında 2 bin 623 dolarda kapattı. Böylece altın geçen yıl yatırımcısına dolar bazında yüzde 27 getiri sundu” denildi.
Yüksek riskler talebi artıracak
2025’in, risklerin yüksek seviyede süreceği bir yıl olacağına dikkat çekilen raporda, “Jeopolitik risklerin yanı sıra küresel ticarete ilişkin olası risklerdeki artış ve hızı yavaşlasa bile olası faiz indirimlerinin, altının cazibesini artırıp fiyatlamalara olumlu yönde etki etmesini bekliyoruz.
Ayrıca merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme yolunda altın talebine devam edeceğini ve altının sergilediği başarılı performansla ETF’lere de ilginin artacağını tahmin ediyoruz. 2024’te olduğu gibi bu yıl da jeopolitik riskler, merkez bankaları alımları ve faiz indirimleri gibi faktörlerin altın fiyatlarının yükselmesini desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz” denildi. Raporda, ‘Boğa Piyasası’nın 2025’te de devam edeceğini ve altının ons bazında 3 bin doları aşmasının beklendiği vurgulandı.
Gümüşün geçen yıl yatırımcısına yüzde 21 kazanç sağladığı belirtilen raporda 2025’in, gümüşün yukarı yönde hareketini sürdüreceği bir yıl olacağı ve yıl içinde ons bazında 40 dolar seviyesini aşacağı öngörüldü.
2025'te platin ve paladyum fiyatları toparlanacak
Hibrit araçtan bataryalı elektrikli araçlara yönelik talep ve arzındaki artışın bu madenlerin kullanımını azalttığı için platin ve paladyuma talebin de olumsuz etkilendiği belirtilen raporda, 2024’ü platin, yüzde 9 kayıpla 906 dolar, paladyumun ise yüzde 17 kayıpla 914 dolar seviyesinde kapattığı hatırlatıldı.
Raporda, bu yıla 906 dolar ile başlayan platinin, arz kısıtlamaları etkisiyle yükseleceği ve bu yılı bin 200 dolarlarda kapatacağı tahmini yer alıyor. Dört yıldır yaşadığı sert kayıplarla ons bazında 900 dolara gerileyen paladyum açısından mevcut seviyelerin alım fırsatı yarattığı belirtilen raporda, fiyatın gelecek taleple artacağı ve yılı bin 175 dolar seviyelerinde tamamlayacağı öngörülüyor.
"Altında Çin yukarı, Rusya ise aşağı yönlü etki yapabilir"
DÜNYA Gazetesi Yazarı Cenk Akyoldaş, “Altın piyasası uzun zamandır bir boğa piyasası içerisinde hareket ediyor ve son dönemde yeni zirvelere ulaştı. Altın fiyatları 2.800 dolara kadar yükselerek önemli bir direnç seviyesini test etti. Bu yükselişin arkasında, jeopolitik riskler, güvenli liman arayışı, tahvil faizlerindeki artış ve likiditenin altına yönelmesi gibi faktörler bulunuyor. Özellikle Ukrayna savaşı sonrasında Rusya’nın varlıklarının dondurulması ve Çin başta olmak üzere birçok ülkenin rezervlerini kendi kontrolünde tutma eğilimi, altın talebini artırıyor” dedi.
Akyoldaş, Çin’in ABD tahvillerini satarak altına dönmesinin altın üzerinde yukarı yönlü, Ukrayna Savaşı’nın sonlanıp Rusya’nın yeniden sisteme entegrasyonunun ise aşağı yönlü etki yapacağını not etti. Akyoldaş, önümüzdeki 1-2 ay içinde bu hikayenin nasıl şekilleneceğine dair bir yön çizileceğini vurguladı. Gümüş tarafında ise hikayenin sanayi üretimine bağlı olduğunu dile getiren Akyoldaş, 40 ve sonrasında eski zirve olan 50 dolar için öncelikle 35-36 dolardaki direnç seviyelerinin geçilmesi gerektiğini söyledi.