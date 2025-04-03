Altın düşüşte! Gram, ons, çeyrek, yarım, tam... Altın fiyatlarında son durum! (3 Nisan altın fiyatları)

Altın fiyatları, haftaya yükselişle başlamasına rağmen bugün sert bir düşüş yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerinin ekonomiye etkileri ve euro/dolar paritesindeki sert hareketler, altının ons fiyatını aşağı çekti. Ons altındaki gerileme, Türkiye’de gram altın başta olmak üzere tüm altın türlerine yansıdı. Sabah saatlerinde 3.826 liradan işlem gören gram altın, gün içinde en düşük 3.813 lirayı gördükten sonra 3.768 liraya kadar düştü.

Altında düşüşün nedeni ne?

Altın fiyatlarının gerilemesinde küresel ekonomik gelişmelerin etkisi büyük. ABD’de açıklanan ekonomik veriler, doların değer kaybetmesine neden olurken, euro/dolar paritesi son 10 yılın en hızlı yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. Euro’nun güç kazanması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini engelledi. Bunun sonucunda, ons altın 3.127 dolara kadar geriledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle piyasada belirsizlik artarken, yatırımcılar daha fazla risk almaktan kaçınıyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmeler, gram altın başta olmak üzere Türkiye'deki altın fiyatlarını da etkiledi.

Peki, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 3 Nisan 2025 canlı altın fiyatları…

3 Nisan 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın

🔹 Alış: 3.768,38 TL

🔹 Satış: 3.768,79 TL

Ons Altın

🔹 Alış: 3.127,63 $

🔹 Satış: 3.128,31 $

Çeyrek Altın

🔹 Alış: 6.030,26 TL

🔹 Satış: 6.162,93 TL

Yarım Altın

🔹 Alış: 12.007,65 TL

🔹 Satış: 12.310,34 TL

Tam Altın

🔹 Alış: 24.904,00 TL

🔹 Satış: 25.075,00 TL

Cumhuriyet Altını

🔹 Alış: 24.122,46 TL

🔹 Satış: 24.577,77 TL