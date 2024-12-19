Altın Fed'in faiz kararı sonrası toparlanıyor: Altın fiyatları ne kadar? (19 Aralık 2024)

Altın, Fed'in faiz kararının ardından önceki seansta yüzde 2'den fazla düştükten sonra Asya ticaretinde bir iyileşme gösterdi. Spot piyasada haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 2 bin 611 doları gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dün akşam 3 milyon 14 bin liraya yükselmişti.

Yeni günde ise gram altın güne 2.939 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 806 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.939,7650 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.806,4600 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.609,77 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.531,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.164,2800 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 48.597,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.586,3900 Dolar