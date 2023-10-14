"Altın fiyatındaki yükseliş jeopolitik risk primiyle bağlantılı"

Altının ons fiyatı, İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle bu hafta yüzde 5,47 yükselerek 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaştı. İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güvenli liman varlıklarından altına talebi artırdı. Altının genellikle belirsizlik dönemlerinde, özellikle savaşlarda, güvenli liman özelliğinin öne çıktığını ifade eden analistler, bölgede tansiyonun yükselmesi durumunda altın talebinin artabileceğini söyledi. Güvenli liman araçlarından gümüş de haftayı yüzde 5, 2 yükselişle tamamladı.

İş Yatırım Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürü Şant Manukyan, altının hareketinin doğal olarak Orta Doğu'daki gerginliğe bağlandığını ancak bu yükselişin faizlerdeki gerilemenin yarattığı bir ivme olduğunu dile getirdi.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verisinden önce 4,88 seviyesine kadar çıktığını ve daha sonra 4,60 seviyelerine kadar gerilediğini vurgulayan Manukyan, bundan önce alternatif ve reel getirilerin yükselmesinin altın için negatif bir gelişme olduğunu ancak şu anda tam tersine getirilerin düşmesinin altını pozitif etkilediğini aktardı. Manukyan, savaşın İsrail'le başka bir devletin savaşına dönüşmediği sürece altın üzerinde çok fazla bir etkisinin olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Jeopolitik gerginlik primi kalıcı olacak

Savaşa başka bir devletin girmesinin tartışılması ya da İran'a operasyon gibi durumların ortaya çıkması durumunda altının yükselebileceğini kaydeden Manukyan, "Bunlar jeopolitik konular ve tam olarak da kimsenin bilmediği tatsız konular. Şunu söyleyebiliriz: Önce Ukrayna savaşı, ardından Orta Doğu'da kalıcı olacağını söyleyebileceğimiz gerginlik seviyesinde bir artış var. Keza Çin tarafında Tayvan'la ilgili soru işaretleri devam ediyor. ABD veya Batı karşıtı blokun rezervlerinde altının payını artırıyor olması gibi bazı dinamikleri de koyarsak jeopolitik gerginlik primi kalıcı olacak. Sıcak savaşı hissetmesek bile kalıcı bazı dinamikler var bunlar altın fiyatlarının orta ve uzun vadede yukarıya doğru ivmelenmesine neden olacak gelişmeler. Ama şunu söyleyebiliriz; tahvil getirilerinin geriliyor olması altın için pozitif." diye konuştu.

New York'ta veri hizmetleri sunan Oanda'nın Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong da altının ons fiyatındaki yükselişin Orta Doğu'dan kaynaklanan jeopolitik risk priminin hala devam etmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ise Fed'in faiz oranlarında artık zirveye ulaşmış olabileceğine dair öngörüler ve Orta Doğu'dan kaynaklanan endişelerin altının ons fiyatı için destekleyici olduğunu dile getirdi.