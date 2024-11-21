Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ABD doları karşısında düşüşün ardından bugün yükseliş hareketine devam ediyor.

Analistler, ons altın için 2.665 dolar direncinin geçilmesi sonrası hedefin 2.675 dolar olduğunu belirtiyorlar. Destek ise 2.646 ve 2.624 dolar seviyelerinde.

Altın talebini destekleyen jeopolitik risklerin arttığına dair işaretler, Ukrayna'nın ABD füzelerini ateşlemesinden sadece bir gün sonra Çarşamba günü Rusya'ya bir dizi İngiliz Storm Shadow seyir füzesi ateşlemesinin ardından arttı.

BullionVault'un araştırma müdürü Adrian Ash, “Putin nükleer cephaneliğini Batı'ya her salladığında altın fiyatları sıçrasaydı, bazı Wall Street uzmanlarının 2025 için öngördüğü 3.000 dolar seviyesini bir kenara bırakın, (ons başına) 10.000 doları çoktan aşmış olurduk” dedi.

Ons altın fiyatları 31 Ekim'de ons başına 2.790,15 dolarla rekor seviyeye ulaştıktan sonra Trump'ın ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkmasına tepki olarak Kasım ortasında son iki ayın en düşük seviyesi olan 2.536,71 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Güne 2.935 lira seviyesinde başlayan gram altın gün içinde en düşük 2.932 lira, en yüksek de 2967 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2963 liradan işlem görüyor.