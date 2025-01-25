Altın fiyatlarında son durum! Gram altın rekor sonrası geriledi (25 Ocak 2025 altın fiyatları)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası altın fiyatları hareketlendi. Gram altın dün 3.195 TL ile rekor kırarken, ons altın 2.785 dolar seviyesinden işlem gördü. Ancak kapanışta her iki fiyat da gerileyerek zirve seviyelerini koruyamadı. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Altın piyasası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası hareketlilik yaşadı. Gram altın gün içinde 3.195 TL ile yeni bir zirveye ulaştı. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 2.785 dolar seviyesinden işlem gördü. Ancak bu rekor seviyeler, kapanışa doğru yerini düşüşe bıraktı.
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmaların nedenini küresel ekonomik belirsizliklere ve ABD’nin korumacı politikalarına bağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme getirmesi, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu etkilerin ilerleyen günlerde fiyatlar üzerinde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.
Güncel altın fiyatları (25 Ocak 2025)
Gram altın: 3 bin 179 TL
Çeyrek altın: 5 bin 216 TL
Yarım altın: 10 bin 431 TL
Tam altın: 20 bin 808 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 775 TL
Ons altın: 2 bin 771 Dolar