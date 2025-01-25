Altın fiyatlarında son durum! Gram altın rekor sonrası geriledi (25 Ocak 2025 altın fiyatları)

Altın piyasası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası hareketlilik yaşadı. Gram altın gün içinde 3.195 TL ile yeni bir zirveye ulaştı. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 2.785 dolar seviyesinden işlem gördü. Ancak bu rekor seviyeler, kapanışa doğru yerini düşüşe bıraktı.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmaların nedenini küresel ekonomik belirsizliklere ve ABD’nin korumacı politikalarına bağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme getirmesi, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu etkilerin ilerleyen günlerde fiyatlar üzerinde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Güncel altın fiyatları (25 Ocak 2025)

Gram altın: 3 bin 179 TL

Çeyrek altın: 5 bin 216 TL

Yarım altın: 10 bin 431 TL

Tam altın: 20 bin 808 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 775 TL

Ons altın: 2 bin 771 Dolar