Yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler, 22 Temmuz Salı günü itibarıyla altın fiyatlarını yakından izliyor.

Özellikle güvenli liman olarak görülen altının yönü, döviz kuru ve küresel jeopolitik gelişmelerle şekilleniyor.

Yeni haftaya rekorla başlayan altın piyasasında gram altın tarihi seviyeleri gördü.

"Gram altın ne kadar oldu?", "Çeyrek altın kaç TL?", "Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?" gibi sorular yatırımcıların gündeminde.

İşte 22 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum:

Gram Altın: Alış 4.405,98 TL – Satış 4.406,46 TL

Ons Altın: Alış 3.389,76 Dolar – Satış 3.390,13 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.130,00 TL – Satış 7.202,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.257,00 TL – Satış 14.402,00 TL

Tam Altın: Alış 28.003,21 TL – Satış 28.555,63 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.427,00 TL – Satış 28.671,00 TL

Ata Altın: Alış 28.878,31 TL – Satış 29.606,76 TL

Altının rekor kırdığı bu dönemde fiyatlar anlık olarak değişkenlik gösterebiliyor. Uzmanlar, altın yatırımcılarının piyasaları dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguluyor.