4 Mayıs Pazar günü yatırımcıların radarında yine altın bulunuyor. “Güvenli liman” arayışı sürdükçe, altın fiyatlarındaki yön arayışı da gündemde kalmaya devam ediyor. Fiyatlamalarda belirleyici unsur ise ABD’den gelen ekonomik veriler oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifeleri konusunda geri adım sinyali vermesi, altın fiyatlarında kısa süreli gerilemeye yol açtı. Ancak bu baskı kalıcı olmadı. Asıl etki, 3 Mayıs Cuma günü açıklanan nisan ayı tarım dışı istihdam verilerinden geldi.

Beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. Nisan ayında tarım dışı istihdam 177 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde sabit kaldı. Söz konusu veriler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri etkilerken, altın üzerinde satış baskısını artırdı.

Yatırımcılar önümüzdeki süreçte, hem Fed’in para politikasına yönelik açıklamaları hem de jeopolitik gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

4 Mayıs Pazar altın fiyatlarında güncel durum

Altın fiyatları 4 Mayıs 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.018,80 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.570,74 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.141,47 TL

* Tam altın satış fiyatı: 26.679,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.202,57 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 66.801,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.241,62 dolar