Altın fiyatlarında yatay seyir
Ons altın yeni haftaya düşüşle başlarken, yurt içi altın fiyatlarında yatay seyir izleniyor.
Haber Merkezi
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Gram altın (spot), yeni haftada 1 lira yükselerek 1694 liradan işlem görüyor. Gram, günün ilk işlem saatlerinde 1700 lirayı görmüştü.
Çeyrek altın, 2769 lira seviyesinden satılıyor. Çeyrek, geçen haftayı 2768 liradan tamamlamıştı.
Yarım altın ise yüzde 0,04'lük yükselişle 5538 liradan alıcı buluyor.
Önceki kapanışı 11039 lira olan cumhuriyet altını, 11044 liradan fiyatlanıyor.
Ons altın ise 3 dolarlık düşüşle 1956 dolar seviyesinde bulunuyor.
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