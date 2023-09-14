Altın güne nasıl başladı?
Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı perşembe gününe yatay seyirde başladı. Gram altın (spot), önceki kapanışıyla aynı seviye olan 1.652 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı Perşembe gününe yatay bir seyirle başladı.
Gram altın (spot), önceki kapanışıyla aynı seviye olan 1.652 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın yüzde 0,03'lük düşüşle 2.701 liradan fiyatlanıyor.
Yarım altın ise 2 liralık kayıpla 5.403 liradan satılıyor.
Önceki kapanışı 10.777 lira olan cumhuriyet altını ise 10.771 lira seviyesinde bulunuyor.
Ons altın, 1.908 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Ons, gün içerisinde en düşük 1.907, en yüksek 1.912 doları gördü.