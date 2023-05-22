Altın haftaya yükselişle başladı
Altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın (spot) sabah seansında 1283 liraya kadar yükseldi. Önceki kapanışı 1260 lira olan gram, an itibarıyla 1257 TL'den işlem görüyor.
Haber Merkezi
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Çeyrek altın ise 2056 liradan alıcı buluyor. Çeyrek, sabah saatlerinde 2098 lirayı görmüştü.
Günün ilk saatlerinde 4196 lirayı gören yarım altın ise 4112 liradan fiyatlanıyor.
Önceki kapanışı 8218 lira olan cumhuriyet altını ise 8197 liradan satılıyor.
Ons altın ise 1972 dolar. Önceki kapanışı 1977 dolar olan ons, sabah 1982 dolar seviyesine çıkmıştı.
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