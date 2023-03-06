Altın ithalatı Şubat'ta 57 tonu aştı

Yıla rekorla başlayan altın ithalatında yüksek trend devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı 2023 yılı Şubat ayında 57,5 ton oldu.

Geçen yıl Şubat ayında 4 bin 497 kg olan altın ithalatı bu yıl 57 bini aşarak 57 bin 452 kg olarak kaydedildi.

Şubat ayında gümüş ithalatı da 82 ton 654 kg olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı ay yapılan gümüş ithalatı 76 tondu.