Altın rekor seviyeleri koruyor: İşte güncel fiyatlar! (Gram altın ne kadar, kaç TL? 2 Nisan güncel altın fiyatları)

Altın, yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ederken, fiyatlar son günlerde rekor seviyelere ulaştı. Haftanın yeni gününde de yatırımcılar, Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın ne kadar?", "Altın fiyatları ne kadar?", "Ons altın ne kadar oldu?", "Gram altın kaç TL?" gibi soruları araştırmaya devam ediyor.

Altın piyasasında son durum! (Gram altın ne kadar oldu?)

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel çapta yeni gümrük tarifeleri getireceğini açıklaması, piyasaları hareketlendirdi. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler de altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 3.814,55 TL

Çeyrek altın: 6.363,00 TL

Yarım altın: 12.725,00 TL

Tam altın: 24.778,12 TL

Cumhuriyet altını: 25.346,00 TL

Ons altın: 3.125,65 dolar

Altın fiyatlarının yükselmesinde ABD’nin korumacı ticaret politikaları, merkez bankalarının altın alımları ve küresel piyasalardaki belirsizlikler de etkili oldu. Özellikle Fed’in faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik risklerin devam etmesi, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi.

Uzmanlar, yeni gümrük tarifelerinin beklenenden hafif olması durumunda altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş yaşanabileceğini, ancak uzun vadede belirsizliklerin devam etmesi halinde yükselişin sürebileceğini belirtiyor. Küresel gelişmeler ışığında yatırımcıların altın piyasasını yakından takip etmeleri öneriliyor.